Експерт із їжі розповів про те, що є одна спільна помилка, якої припускаються ті, хто хоче приготувати скрембл. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
Чому не виходить скрембл?
Генрі О'Коннор, експерт з приготування яєць поділився порадою щодо того, як не зіпсувати скрембл та отримати від нього максимум смаку й задоволення. Найбільш поширена помилка, яка по-справжньому псує смак – залишати яйця на вогні готуватись надто довго.
Приготувати скрембл буває складно / Фото Pexels
Може здаватись правильним залишати їх на плиті, поки вони повністю не приготуються та не сформуються, однак це не зовсім так.
Яйця продовжують готуватися у власному теплі. Якщо вони виглядають ідеально на сковороді, то до того часу, як потраплять до вашої тарілки, вони будуть пересмажені, – наголосив експерт.
Варто знімати їх з вогню, поки вони "ще блискучі та трохи вільні".
Скільки потрібно варити яйця, щоб жовток був рідким?
Експерти радять почати із каструлі з водою, яка кипить. Яйця варто помістити туди ложкою і одразу ж зменшити температуру. Це важливо, щоб шкарлупа не тріснула у окропі, мовиться у Express.
Також потрібно ретельно стежити за часом приготування. Вважається, що для ідеального рідкого жовтка варити яйця потрібно рівно 6 хвилин. Після цього яйце потрібно помістити у крижану воду, щоб воно охололо.
Як приготувати яйця так, щоб вони не пригоріли?
- Кухарка Карі Гарсія рекомендує смажити яйця на столовій ложці води. Цей варіант є менш поширеним та популярним, аніж інші, проте саме так яйця виходять ідеальної консистенції.
- Кухарка радить додавати воду, коли білки вже майже приготувались.
- Після додавання води на пательню, її потрібно накрити кришкою та дати страві доготуватись Так білки фактично зваряться, адже через випаровування води утвориться пара.