Кухарка Карі Гарсія також розповіла, як правильно смажити яйця. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Як посмажити смачну яєчню?

Існує дійсно дуже багато варіантів. на чому смажити яйця. Карі Гарсія переконує, що найкраще їх готувати на столовій ложці води. Цей варіант є менш поширеним та популярним, аніж інші, проте саме так яйця виходять ідеальної консистенції.

Важливо! Кухарка радить додавати воду, коли білки вже майже приготувались.

Після додавання води на пательню, її потрібно накрити кришкою та дати страві доготуватись Так білки фактично зваряться, адже через випаровування води утвориться пара.



Яєчню можна посмажити на воді / Фото Pexels

Така яєчня буде м'якою завдяки такому специфічному способу приготування. Крім цього, жовтки та білки будуть готові одночасно, тому страва не підгорить.

Спосіб приготування яєць та характер