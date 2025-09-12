Яйца одновременно жарятся и варятся: повар предложил идеальную формулу приготовления
- Шеф-повар Хосе Андрес предлагает готовить яйца в большом количестве оливкового масла для получения хрустящих краев и текстуры яйца-пашот.
- Меган Вебстер рекомендует "метод крышки", а Кари Гарсия - добавление воды к белкам для приготовления яиц идеальной консистенции.
Вареные или жареные яйца могут стать идеальным завтраком или дополнением к обеду или ужину. Важно приготовить их правильно, чтобы блюдо получилось вкусным.
Шеф-повар Хосе Андрес предложил свой метод приготовления яиц и он действительно может удивить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как можно приготовить яйца?
Этот шеф-повар считается новатором в приготовлении яичницы. Фактически, у него получилось совместить жареное и вареное яйцо в одном блюде. В то же время метод не является очень сложным.
Он заключается в том, чтобы готовить яйца на большом количестве оливкового масла. Нужно также взять глубокую емкость: кастрюлю или сковороду с высокими стенками. Это нужно для того, чтобы масло покрыло края яйца и оно приготовилось так, как надо.
Существует идеальный метод приготовления яиц / Фото Pexels
Благодаря этому методу образуются хрустящие края, однако внутри сохраняется текстура яйца-пашот.
Важно! Яйца нужно разбивать на горячую поверхность, где уже есть масло.
Какие еще есть методы приготовления яиц?
Зато основательница компании Meags Eggs Меган Вебстер поделилась другим лайфхаком по приготовлению яиц. К слову, об этом также писало издание Express.
По словам Меган Вебстер, есть так называемый "метод крышки". Он заключается фактически в том, чтобы довериться процессу: стоит позволить сковороде сделать все за вас. Нужно приготовить нижнюю часть яичницы, а затем накрыть крышкой.
Как сделать так, чтобы яйца не пригорели?
- Существует действительно очень много вариантов, на чем жарить яйца. Кари Гарсия убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды. Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.
- Повар советует добавлять воду, когда белки уже почти приготовились.
- После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.