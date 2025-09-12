Шеф-повар Хосе Андрес предложил свой метод приготовления яиц и он действительно может удивить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как можно приготовить яйца?

Этот шеф-повар считается новатором в приготовлении яичницы. Фактически, у него получилось совместить жареное и вареное яйцо в одном блюде. В то же время метод не является очень сложным.

Он заключается в том, чтобы готовить яйца на большом количестве оливкового масла. Нужно также взять глубокую емкость: кастрюлю или сковороду с высокими стенками. Это нужно для того, чтобы масло покрыло края яйца и оно приготовилось так, как надо.



Существует идеальный метод приготовления яиц / Фото Pexels

Благодаря этому методу образуются хрустящие края, однако внутри сохраняется текстура яйца-пашот.

Важно! Яйца нужно разбивать на горячую поверхность, где уже есть масло.

Какие еще есть методы приготовления яиц?

Зато основательница компании Meags Eggs Меган Вебстер поделилась другим лайфхаком по приготовлению яиц. К слову, об этом также писало издание Express.

По словам Меган Вебстер, есть так называемый "метод крышки". Он заключается фактически в том, чтобы довериться процессу: стоит позволить сковороде сделать все за вас. Нужно приготовить нижнюю часть яичницы, а затем накрыть крышкой.

Как сделать так, чтобы яйца не пригорели?