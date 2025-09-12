Шеф-кухар Хосе Андрес запропонував свій метод приготування яєць і він дійсно може здивувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Як можна приготувати яйця?

Цей шеф-кухар вважається новатором у приготуванні яєчні. Фактично, у нього вийшло поєднати смажене та варене яйце у одній страві. Водночас метод не є дуже складним.

Він полягає у тому, щоб готувати яйця на великій кількості оливкової олії. Потрібно також взяти глибоку ємність: каструлю або пательню із високими стінками. Це потрібно для того, аби олія покрила краї яйця і воно приготувалось так, як треба.



Існує ідеальний метод приготування яєць / Фото Pexels

Завдяки цьому методу утворюються хрусткі краї, проте всередині зберігається текстура яйця-пашот.

Важливо! Яйця потрібно розбивати на гарячу поверхню, де вже є олія.

Які ще є методи приготування яєць?

Натомість засновниця компанії Meags Eggs Меган Вебстер поділилась іншим лайфхаком з приготування яєць. До слова, про це також писало видання Express.

За словами Меган Вебстер, є так званий "метод кришки". Він полягає фактично у тому, щоб довіритись процесу: варто дозволити пательні зробити все за вас. Потрібно приготувати нижню частину яєчні, а потім накрити кришкою.

Як зробити так, щоб яйця не пригоріли?