Шеф-кухар Хосе Андрес запропонував свій метод приготування яєць і він дійсно може здивувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
Як можна приготувати яйця?
Цей шеф-кухар вважається новатором у приготуванні яєчні. Фактично, у нього вийшло поєднати смажене та варене яйце у одній страві. Водночас метод не є дуже складним.
Він полягає у тому, щоб готувати яйця на великій кількості оливкової олії. Потрібно також взяти глибоку ємність: каструлю або пательню із високими стінками. Це потрібно для того, аби олія покрила краї яйця і воно приготувалось так, як треба.
Існує ідеальний метод приготування яєць / Фото Pexels
Завдяки цьому методу утворюються хрусткі краї, проте всередині зберігається текстура яйця-пашот.
Важливо! Яйця потрібно розбивати на гарячу поверхню, де вже є олія.
Які ще є методи приготування яєць?
Натомість засновниця компанії Meags Eggs Меган Вебстер поділилась іншим лайфхаком з приготування яєць. До слова, про це також писало видання Express.
За словами Меган Вебстер, є так званий "метод кришки". Він полягає фактично у тому, щоб довіритись процесу: варто дозволити пательні зробити все за вас. Потрібно приготувати нижню частину яєчні, а потім накрити кришкою.
Як зробити так, щоб яйця не пригоріли?
- Існує дійсно дуже багато варіантів, на чому смажити яйця. Карі Гарсія переконує, що найкраще їх готувати на столовій ложці води. Цей варіант є менш поширеним та популярним, аніж інші, проте саме так яйця виходять ідеальної консистенції.
- Кухарка радить додавати воду, коли білки вже майже приготувались.
- Після додавання води на пательню, її потрібно накрити кришкою та дати страві доготуватись Так білки фактично зваряться, адже через випаровування води утвориться пара.