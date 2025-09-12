Яйця водночас смажаться та варяться: кухар запропонував ідеальну формулу приготування
- Шеф-кухар Хосе Андрес пропонує готувати яйця у великій кількості оливкової олії для отримання хрустких країв і текстури яйця-пашот.
- Меган Вебстер рекомендує "метод кришки", а Карі Гарсія - додавання води до білків для приготування яєць ідеальної консистенції.
Варені або смажені яйця можуть стати ідеальним сніданком або доповненням до обіду чи вечері. Важливо приготувати їх правильно, щоб страва вийшла смачною.
Шеф-кухар Хосе Андрес запропонував свій метод приготування яєць і він дійсно може здивувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
Дивіться також Виховала майбутнього чемпіона: як українка стала мамою для Майка Тайсона
Як можна приготувати яйця?
Цей шеф-кухар вважається новатором у приготуванні яєчні. Фактично, у нього вийшло поєднати смажене та варене яйце у одній страві. Водночас метод не є дуже складним.
Він полягає у тому, щоб готувати яйця на великій кількості оливкової олії. Потрібно також взяти глибоку ємність: каструлю або пательню із високими стінками. Це потрібно для того, аби олія покрила краї яйця і воно приготувалось так, як треба.
Існує ідеальний метод приготування яєць / Фото Pexels
Завдяки цьому методу утворюються хрусткі краї, проте всередині зберігається текстура яйця-пашот.
Важливо! Яйця потрібно розбивати на гарячу поверхню, де вже є олія.
Які ще є методи приготування яєць?
Натомість засновниця компанії Meags Eggs Меган Вебстер поділилась іншим лайфхаком з приготування яєць. До слова, про це також писало видання Express.
За словами Меган Вебстер, є так званий "метод кришки". Він полягає фактично у тому, щоб довіритись процесу: варто дозволити пательні зробити все за вас. Потрібно приготувати нижню частину яєчні, а потім накрити кришкою.
Як зробити так, щоб яйця не пригоріли?
- Існує дійсно дуже багато варіантів, на чому смажити яйця. Карі Гарсія переконує, що найкраще їх готувати на столовій ложці води. Цей варіант є менш поширеним та популярним, аніж інші, проте саме так яйця виходять ідеальної консистенції.
- Кухарка радить додавати воду, коли білки вже майже приготувались.
- Після додавання води на пательню, її потрібно накрити кришкою та дати страві доготуватись Так білки фактично зваряться, адже через випаровування води утвориться пара.