Именно этот соус сделал Монику шеф-поваром: простой рецепт маринара из "Друзей"

Поклонники культового сериала "Друзья" хорошо знают, что Моника Геллер была достаточно искусной в кулинарии. Один из ее фирменных рецептов - насыщенный томатный соус маринара, который легко воспроизвести на домашней кухне.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Allrecipes.

Смотрите также Бизнес на фоне тренда: украинцы продают фигурки из McDonald's дороже, чем они стоят

Как приготовить соус маринара дома?

Готовится соус маринара быстро и просто. Общее время приготовления займет не более 45 минут. Маринара идеально подойдет к пасте, пиццы, мясным блюдам или как основа для лазаньи.

Ингредиенты:

800 – 850 граммов тушеных помидоров;

170 граммов томатной пасты;

4 столовые ложки измельченной свежей петрушки;

1 зубчик чеснока, измельченный;

1 чайная ложка сушеного орегано;

соль по вкусу;

0,25 чайной ложки молотого черного перца;

6 столовых ложек оливкового масла;

80 граммов мелко нарезанного лука;

120 миллилитров белого сухого вина.

Для приготовления необходимо в кухонном комбайне смешайте помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок, орегано, соль и перец и перемешать до однородной массы.

Соус маринара / Фото GettyImages

Далее разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте около 2 минут, пока он не станет мягким.

После этого влейте томатный соус и белое вино. Далее готовьте на маленьком огне и периодически помешивайте, пока соус не загустеет. Обычно достаточно около 30 минут.

В результате вы получите почти такую же маринару, которую могла подать Моника.

Как соус маринара помог Монике в сериале?

Как пишет Screen Rant, на протяжении всего сериала Моника раз за разом демонстрирует свой кулинарный талант. В девятой серии четвертого сезона, после ужасного отзыва Моники о ресторане Алессандро, ресторатор лично приходит к ней домой выразить возмущение.

В ответ Моника готовит для него соус маринара, чтобы доказать, каким на самом деле должен быть его вкус. Алессандро настолько был поражен, что предложил ей должность шеф-повара в своем ресторане.

Что известно о коллаборации МакДональдз и сериала "Друзья"?