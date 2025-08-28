Кофе – один из самых популярных напитков, который бывает по-настоящему сложно приготовить хорошо. Трудности могут возникнуть на любом этапе.

Например, бывает сложно выбирать молоко, которое сделает вкус особенным. Баристы кофейной сети My Kava София и Даниил рассказали в комментарии 24 Каналу, как не ошибиться с выбором.

Как выбрать молоко к кофе?

Баристы единодушны: следует выбирать молоко, которое не будет иметь химозного привкуса. В то же время жирность молока должна быть не менее 2,5%.

Кроме этого, стоит обратить внимание на состав молока, а именно: белки, жиры, углеводы.

Белки отвечают за формирование пены и ее стабильную структуру, оптимальное количество 2,8 – 3 г на 100 граммов продукта.



Молоко очень важно в кофе / Фото Pexels

Жиры, их оптимальное количество для кофейного напитка 2,5 – 3,5 г, в первую очередь они влияют на вкус: чем жирнее молоко, тем оно слаще. Так же жиры отвечают за расслоение пены, чем жирнее молоко, тем дольше проходит процесс расслоения и работать с ним просто проще и удобнее.

Углеводы, 3-5 г – это оптимальное количество, чем больше, тем слаще молоко. Все эти нюансы будут влиять на вкус напитка, который получится на выходе. Конечно, рецептуру нужно будет довести до идеала, в соответствии с собственными вкусами.

