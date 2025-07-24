Идеальное время для собеседования: когда шансы получить работу самые высокие

Трудоустройство может быть сложным и стрессовым процессом. Для того, чтобы облегчить себе жизнь, нужно учитывать некоторые мелочи, которые на самом деле имеют значение.

Ученые из Италии исследовали этот вопрос и объяснили, как влияет время, на которое назначено собеседование, на его результаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Когда лучше всего проходить собеседование?

По мнению ученых, лучше всего проходить собеседование во время обеда. Тогда значительно возрастают шансы кандидата на успех. Ученые также объяснили, что похожая динамика также и в результатах устных экзаменов в университете.

Профессор Кармело Марио Викарио, который возглавлял исследования, объяснил, что, например, сдать экзамен или получить работу утром выше, чем вечером. Однако наиболее вероятно, что это удастся именно примерно в полдень.

Такие результаты позволяют делать выводы и в других сферах. Это связано с тем, что когнитивные функции лучше всего работают именно внутри дня.



Обеденное время является лучшим для собеседования / Фото Pexels

В конце суток уровень концентрации и внимания неизбежно снижается. Этот фактор может показаться несущественным, однако его действительно лучше учесть, чтобы хорошо распланировать свою активность и повысить свои шансы на успех в любом начинании.

К слову, Профессор Сьюзи Уэлч советует кандидатам на работу спросить на собеседовании, какой человек никогда не будет работать в компании, чтобы понять истинные ценности компании.

Эксперт Эвери Морган советует иногда приукрашивать правду на собеседовании, сосредотачиваясь на положительных аспектах, таких как возможности для роста.