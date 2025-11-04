Соловей, Миллион и другие: как раньше называли украинцев и почему эти имена могут поразить

Мир постоянно меняется, поэтому неудивительно, что нет ничего постоянного. Даже имена, которые носили наши предки. были другими, сейчас они могут поражать.

Имена тогда были невероятно разными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео my.life.my.rules13.

Какие имена предков могут поразить?

В комментариях под этим видео люди делились тем, как звали их предков. Некоторые имена настолько необычные, что действительно могут поразить. Также в комментариях делились и привычными вариантами, когда имя передавалось "по наследству".



Имена передают "по наследству" / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, некоторые варианты имен – слова, которые для нас не являются именами. Они не просто необычные, они нехарактерны для нашей страны.



Некоторые имена очень необычные / Скриншот 24 Канала

Такое многообразие наталкивает на мысль. что раньше к именам относились иначе. Неудивительно, что видео собрало просто колоссальное количество просмотров. В частности, там 17 тысяч комментариев.

Какие имена раньше были популярными: смотрите фото

Откуда происходят украинские имена?

Система имен украинского народа формировалась в течение многих веков, говорится в Википедии. Основу для нее составляют имена христианского календаря.

В дохристианские времена у имен была другая этимология. Часто они отражали обстоятельства рождения ребенка или его характер.

