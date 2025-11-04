Имена тогда были невероятно разными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео my.life.my.rules13.
Какие имена предков могут поразить?
В комментариях под этим видео люди делились тем, как звали их предков. Некоторые имена настолько необычные, что действительно могут поразить. Также в комментариях делились и привычными вариантами, когда имя передавалось "по наследству".
Имена передают "по наследству" / Скриншот 24 Канала
Кроме этого, некоторые варианты имен – слова, которые для нас не являются именами. Они не просто необычные, они нехарактерны для нашей страны.
Некоторые имена очень необычные / Скриншот 24 Канала
Такое многообразие наталкивает на мысль. что раньше к именам относились иначе. Неудивительно, что видео собрало просто колоссальное количество просмотров. В частности, там 17 тысяч комментариев.
Какие имена раньше были популярными: смотрите фото
Откуда происходят украинские имена?
Система имен украинского народа формировалась в течение многих веков, говорится в Википедии. Основу для нее составляют имена христианского календаря.
В дохристианские времена у имен была другая этимология. Часто они отражали обстоятельства рождения ребенка или его характер.
Какой украинский художник изменил 17 имен?
- Епифаний Дровняк, известный как Никифор Криницкий, был выдающимся примитивистом с лемковскими корнями, который создал 40 тысяч работ и имел 17 имен.
- Его считают одним из величайших примитивистов. На просторах Интернета его называли "нищим", хотя это не совсем так. Еще при жизни картины художника продавались и он имел с того деньги. Однако чудаком его считали заслуженно. Таких обычно называют "не от мира сего".
- Творчество этого художника было интуитивным. Он не мог объяснить, почему его картины выглядели именно так и по какому принципу он клал мазки, однако она откликалась людям.