Имена тогда были невероятно разными.

Какие имена предков могут поразить?

В комментариях под этим видео люди делились тем, как звали их предков. Некоторые имена настолько необычные, что действительно могут поразить. Также в комментариях делились и привычными вариантами, когда имя передавалось "по наследству".



Имена передают "по наследству" / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, некоторые варианты имен – слова, которые для нас не являются именами. Они не просто необычные, они нехарактерны для нашей страны.



Некоторые имена очень необычные / Скриншот 24 Канала

Такое многообразие наталкивает на мысль. что раньше к именам относились иначе. Неудивительно, что видео собрало просто колоссальное количество просмотров. В частности, там 17 тысяч комментариев.

Откуда происходят украинские имена?

Система имен украинского народа формировалась в течение многих веков, говорится в Википедии. Основу для нее составляют имена христианского календаря.

В дохристианские времена у имен была другая этимология. Часто они отражали обстоятельства рождения ребенка или его характер.

