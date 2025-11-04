Імена тоді були неймовірно різними. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео my.life.my.rules13.

Дивіться також Які українські пісні є вершиною мистецтва: користувачі мережі назвали найкращі хіти

Які імена предків можуть вразити?

У коментарях під цим відео люди ділились тим, як звали їхніх предків. Деякі імена настільки незвичні, що дійсно можуть вразити. Також у коментарях ділились і звичними варіантами, коли ім'я передавалось "у спадок".



Імена передають "у спадок" / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, деякі варіанти ймень – слова, які для нас не є іменами. Вони не просто незвичні, вони нехарактерні для нашої країни.



Деякі імена дуже незвичні / Скриншот 24 Каналу

Таке різноманіття наштовхує на думку. що раніше до імен ставились інакше. Не дивно, що відео зібрало просто колосальну кількість переглядів. Зокрема, там 17 тисяч коментарів.

Які імена раніше були популярними: дивіться фото

Звідки походять українські імена?

Система імен українського народу формувалась протягом багатьох століть, мовиться у Вікіпедії. Основу для неї складають імена християнського календаря.

У дохристиянські часи у імен була інша етимологія. Часто вони відображали обставини народження дитини або її характер.

Який український художник змінив 17 імен?