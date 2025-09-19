Фамилия Лисовская никогда не принадлежала Роксолане. Так ее окрестили в своих произведениях украинские писатели.

Почему Роксолана не могла иметь фамилию Лисовская?

В произведениях украинских писателей Роксолану называют Настей Лисовской. Однако это не более, чем литературный вымысел.

Европейские послы – фламандец Ожье Гислен де Бусбек, венецианцы Пьетро Брагадино и Даниэлло Людовичи – в своих записях отмечали, что Хюррем была украинкой. В 1596 году (через тридцать лет после смерти султаны) секретарь короля Станислав Негощевский в докладной великому канцлеру Великого Княжества Литовского Льву Сапеге назвал ее "поповной из Рогатина из народа русинского".

Роксолана / Портрет султаны

Еще через тридцать лет участник польского посольства в Стамбуле в 1621 – 1622 годах Самуил Твардовский в поэме "Посольство Кристофера Збаражского" упоминал "подлого попа из Рогатина дочь".

Девушка, которая родилась в семье украинского православного священника и считалась холопкой для шляхты, не могла носить польскую фамилию "Лисовская".

Известно, что в XVI веке на территории Западной Украины преобладали прозвища с характерным окончанием -енко.

Могла ли Роксолана быть родом из Италии?

Как пишет BBC, несмотря на общепринятую версию об украинском происхождении Роксоланы, есть и альтернативные теории. Так, доктор Ринальдо Мармара заявил, что в ватиканских архивах нашел рукопись, которая якобы свидетельствует, что султана Хюррем была итальянской дворянкой по имени Маргарита из семьи Марсильи из Сиены.

Более того, Мармара утверждает, что рукопись указывает на возможную родственную связь между потомком Хюррем, султаном Мехмедом IV, и Папой Александром VII, что может свидетельствовать о ее якобы дворянском происхождении.

Впрочем, историки отнеслись к этой версии с недоверием. Профессор Тарим заявил, что подобных сведений нет в записях венецианских послов. Профессор Эмеджен отмечает, что хотя Гюррем действительно переписывалась с польской королевской семьей, это не свидетельствуют о ее дворянском происхождении, а скорее часть формальной дипломатии.

Известно ли, как на самом деле звали Роксолану?