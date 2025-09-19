Прізвище Лісовська ніколи не належало Роксолані. Так її охрестили у своїх творах українські письменники.

Чому Роксолана не могла мати прізвище Лісовська?

У творах українських письменників Роксолану називають Настею Лісовською. Однак це є не більше, ніж літературна вигадка.

Європейські посли – фламандець Ож'є Гіслен де Бусбек, венеційці П'єтро Брагадіно та Даніелло Людовічі – у своїх записах зазначали, що Хюррем була українкою. У 1596 році (через тридцять років після смерті султани) секретар короля Станіслав Негощевський у доповідній великому канцлерові Великого Князівства Литовського Льву Сапезі назвав її "попівною з Рогатина з народу русинського".

Роксолана / Портрет султани

Ще через тридцять років учасник польського посольства у Стамбулі в 1621 – 1622 роках Самуїл Твардовський у поемі "Посольство Кристофера Збаразького" згадував "підлого попа з Рогатина доньку".

Дівчина, яка народилася в сім'ї українського православного священника та вважалася холопкою для шляхти, не могла носити польське прізвище "Лісовська".

Відомо, що у XVI столітті на теренах Західної України переважали прізвиська з характерним закінченням -енко.

Чи могла Роксолана бути родом з Італії?

Як пише BBC, попри загальноприйняту версію про українське походження Роксолани, є й альтернативні теорії. Так, доктор Рінальдо Мармара заявив, що у ватиканських архівах знайшов рукопис, який начебто свідчить, що султана Хюррем була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсільї із Сієни.

Ба більше, Мармара стверджує, що рукопис вказує на можливий родинний зв'язок між нащадком Гюррем, султаном Мехмедом IV, і Папою Олександром VII, що може свідчити про її нібито дворянське походження.

Втім, історики поставилися до цієї версії з недовірою. Професор Тарім заявив, що подібних відомостей немає у записах венеціанських послів. Професор Емеджен зазначає, що хоча Гюррем справді листувалася з польською королівською родиною, це не свідчать про її дворянське походження, а радше частина формальної дипломатії.

Чи відомо, як насправді звали Роксолану?