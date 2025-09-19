Не Лісовська: яким було справжнє прізвище Роксолани
- Прізвище Лісовська, приписане Роксолані, є літературною вигадкою, і вона, ймовірно, не могла носити польське прізвище через своє походження.
- Існують альтернативні теорії, що Роксолана могла бути італійською дворянкою, але історики ставляться до цієї версії з недовірою.
Прізвище Лісовська ніколи не належало Роксолані. Так її охрестили у своїх творах українські письменники.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".
Дивіться також Виховала майбутнього чемпіона: як українка стала мамою для Майка Тайсона
Чому Роксолана не могла мати прізвище Лісовська?
У творах українських письменників Роксолану називають Настею Лісовською. Однак це є не більше, ніж літературна вигадка.
Європейські посли – фламандець Ож'є Гіслен де Бусбек, венеційці П'єтро Брагадіно та Даніелло Людовічі – у своїх записах зазначали, що Хюррем була українкою. У 1596 році (через тридцять років після смерті султани) секретар короля Станіслав Негощевський у доповідній великому канцлерові Великого Князівства Литовського Льву Сапезі назвав її "попівною з Рогатина з народу русинського".
Роксолана / Портрет султани
Ще через тридцять років учасник польського посольства у Стамбулі в 1621 – 1622 роках Самуїл Твардовський у поемі "Посольство Кристофера Збаразького" згадував "підлого попа з Рогатина доньку".
Дівчина, яка народилася в сім'ї українського православного священника та вважалася холопкою для шляхти, не могла носити польське прізвище "Лісовська".
Відомо, що у XVI столітті на теренах Західної України переважали прізвиська з характерним закінченням -енко.
Чи могла Роксолана бути родом з Італії?
Як пише BBC, попри загальноприйняту версію про українське походження Роксолани, є й альтернативні теорії. Так, доктор Рінальдо Мармара заявив, що у ватиканських архівах знайшов рукопис, який начебто свідчить, що султана Хюррем була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсільї із Сієни.
Ба більше, Мармара стверджує, що рукопис вказує на можливий родинний зв'язок між нащадком Гюррем, султаном Мехмедом IV, і Папою Олександром VII, що може свідчити про її нібито дворянське походження.
Втім, історики поставилися до цієї версії з недовірою. Професор Тарім заявив, що подібних відомостей немає у записах венеціанських послів. Професор Емеджен зазначає, що хоча Гюррем справді листувалася з польською королівською родиною, це не свідчать про її дворянське походження, а радше частина формальної дипломатії.
Чи відомо, як насправді звали Роксолану?
Уперше ім'я Роксолани згадали у 1542 році. Тоді генуезький банкір у Стамбулі писав, що султан Сулейман узяв за дружину полонянку з Русі на ім'я Роксолана. Пізніше посол Священної Римської імперії Ож'є Гіслен де Бусбек у "Турецьких листах" також згадував дружину султана під цим іменем.
Однак справжнє ім'я султани невідоме. У гаремі їй дали ім'я Хюррем, що означає "весела" або "радісна". Також невідома точна дата народження султани.
Існує лише припущення, що Роксолана була на 11 років молодшою за султана Сулеймана, який народився у листопаді 1494 року. Тож можна припустити, що султана народилася наприкінці 1505 року або на початку 1506 року.