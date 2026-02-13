Первая валентинка из тюрьмы и черная лапша для одиноких: 8 интересных фактов о Дне Валентина

В День святого Валентина большинство влюбленных сосредоточены на романтике и выражении своих чувств. Однако 14 февраля гораздо глубже и интереснее. За милыми традициями скрываются неожиданные факты, о которых большинство даже не знают.

Есть несколько малоизвестных подробностей о празднике Валентина, которые помогут взглянуть на него под другим углом, пишет NV Life.

Какие есть интересные факты о Дне Валентина?

14 февраля – не только о любви

Кроме Дня влюбленных, 14 февраля отмечают Международный день дарения книг, День компьютерщика и годовщину запуска YouTube.

Святой Валентин – реальная историческая память

Еписком Валентин был одним из ранних христианских священников. Он тайно венчал римских воинов, несмотря на запрет императора Клавдия II. Правитель считал, что холостые мужчины служат лучше. За нарушение приказа Валентина арестовали и казнили 14 февраля.

Шоколад как "лекарство от любви"

В XIX век шоколад рекомендовали есть людям, которые страдали от безответного чувства. Именно в этот период Ричард Кэдбери создал первую подарочную коробку шоколадных конфет к празднику.



Шоколадные сердечки становятся популярными на День Валентина / Фото Pexels

Первая валентинка появилась в тюрьме

Французский герцог Карл Орлеанский, находясь в плену в 1415 году, писал своей жене любовные послания. Одно из таких писем до сих пор хранится в Британском музее.

Самая дорогая валентинка в истории

Греческий магнат Аристотель Онассис заказал для Марии Каллас подарок из золота, бриллиантов и изумрудов. По данным историков, его стоимость в 1960-х годах составляла примерно 300 тысяч долларов – а это эквивалент миллионов сегодня.

Открытки уступают только рождественским

По объемам продаж валентинки занимают второе место после рождественских открыток. Чаще всего их покупают не мужчины, а женщины.

В одной стране праздник был под запретом

В Саудовской Аравии День влюбленных долгое время был официально запрещенным, а из-за его празднования могли наложить штраф.

Корейская традиция для одиноких

В Южной Корее те, кто не получили подарков на 14 февраля, отмечают так называемый "черный день". Они идут в ресторан для одиноких и едят черную лапшу, чтобы "оплакать" свое одиночество.

Какие были древние традиции празднования?

Прообразом Дня святого Валентина считается языческий праздник Луперкалии, пишет "Общественная культура". Этот древнеримский праздник назван в честь богини "безумной" любви и брака Юноны и бога Фавна. Лупер был покровителем стад, лесов и полей, поэтому в жертву приносили козлов и коз.

Из шкур забитых животных делали плети, щ которыми обнаженные мужчины шли и город и били ими всех встречных, и даже женщин. Женатые женщины позволяли себя бить, считая, что это вылечит их от бесплодия.

В древней Греции праздник влюбленных назывался Панурга. В этот день устраивали ритуальные игры в честь божества Пана, который считался покровителем стад, полей и плодородия. Мужчины и женщины писали записки с именем любимого человека и носили в рукаве в течение недели.

