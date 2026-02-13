Є кілька маловідомих подробиць про свято Валентина, які допоможуть поглянути на нього під іншим кутом, пише NV Life.

Які є цікаві факти про День Валентина?

14 лютого – не лише про кохання

Окрім Дня закоханих, 14 лютого відзначають Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника та річницю запуску YouTube.

Святий Валентин – реальна історична пам’ять

Єписком Валентин був одним із ранніх християнських священників. Він таємно вінчав римських воїнів, попри заборону імператора Клавдія II. Правитель вважав, що неодружені чоловіки служать краще. За порушення наказу Валентина заарештували й стратили 14 лютого.

Шоколад як "ліки від кохання"

У XIX століття шоколад рекомендували їсти людям, які страждали від нерозділеного почуття. Саме в цей період Річард Кедбері створив першу подарункову коробку шоколадних цукерок до свята.



Шоколадні сердечка стають популярними на День Валентина / Фото Pexels

Перша валентинка з’явилася у в’язниці

Французький герцог Карл Орлеанський, перебуваючи в полоні у 1415 році, писав своїй дружині любовні послання. Один з таких листів досі зберігається у Британському музеї.

Найдорожча валентинка в історії

Грецький магнат Аристотель Онассіс замовив для Марії Каллас подарунок із золота, діамантів та смарагдів. За даними істориків, його вартість у 1960-х роках становила приблизно 300 тисяч доларів – а це еквівалент мільйонів сьогодні.

Листівки поступаються лише різдвяним

За обсягами продажів валентинки займають друге місце після різдвяних листівок. Найчастіше їх купують не чоловіки, а жінки.

В одній країні свято було під забороною

У Саудівській Аравії День закоханих тривалий час був офіційно забороненим, а через його святкування могли накласти штраф.

Корейська традиція для самотніх

У Південній Кореї ті, хто не отримали подарунків на 14 лютого, відзначають так званий "чорний день". Вони йдуть до ресторану для самотніх та їдять чорну локшину, щоб "оплакати" свою самотність.

Які були давні традиції святкування?

Прообразом Дня святого Валентина вважається язичницьке свято Луперкалії, пише "Суспільне культура". Це давньоримське свято назване на честь богині "божевільного" кохання та шлюбу Юнони та бога Фавна. Лупер був покровителем стад, лісів та полів, тому в жертву приносили цапів та кіз.

Зі шкур забитих тварин робили батоги, щ якими оголені чоловіки йшли й місто та били ними усіх зустрічних, і навіть жінок. Одружені жінки дозволяли себе бити, вважаючи, що це вилікує їх від безпліддя.

У стародавній Греції свято закоханих називалося Панурга. У цей день влаштовували ритуальні ігри на честь божества Пана, який вважався покровителем стад, полів та родючості. Чоловіки та жінки писали записки з ім'ям коханої людини й носили в рукаві впродовж тижня.

