Голливуд отдыхает: какие клипы мировых звезд снимали в Украине

Украина уже давно стала популярной локацией для съемок музыкальных клипов мировых звезд. Великолепные локации, живописные пейзажи и профессиональные продакшн-компании привлекают артистов со всего мира.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @artefact.music.ua в TikTok.

Смотрите также Вы точно слышали эти хиты: что слушали украинцы в 1997 году

Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

Совместная работа британского диджея Марка Ронсона и американской певицы Майли Сайрус была отснята в Киеве. Съемки клипа длились два дня, а одной из главных локаций стал Дарницкий мост.

По сюжету, Майли убегает от полиции, а вдоль дороги можно заметить американцев с плакатами в ее поддержку.

Интересно, что надписи на дорожных знаках заменили на американские, но часть объявлений оставили на украинском.

Не менее важным является то, что во время своих выступлений певица неоднократно рассказывала об этом клипе и выражала поддержку Украине.

Nothing Breaks Like a Heart: смотрите клип онлайн

Coldplay – Trouble in Town

Легендарная британская группа Coldplay для видео на песню Trouble in Town выбрала несколько локаций в Киеве. Над съемочным процессом в декабре 2019 года работала украинская компания Radioaktive Film.

На первых кадрах можно увидеть жилой комплекс Chicago Central House, а в сценах из супермаркета – товары украинских производителей.

Trouble in Town: смотрите клип онлайн

Stromae – Santé

Бельгийский артист Stromae снял часть клипа на песню Santé в Украине. Видео, опубликовано в октябре 2021 года, снимала украинская продакшн-компания Shelter.film. В клипе можно заметить кадры с мостами Киева, волшебные пейзажи на заднем фоне и надписи на украинском.

Заметим, что клип был опубликован в 2021 году после длительного перерыва исполнителя с 2018 года.

Santé: смотрите клип онлайн

Jorja Smith ft. Stormzy – Let Me Down

Британская певица Jorja Smith и исполнитель Stormzy представили клип Let Me Down в 2018 году. В видеоработе главная героиня – профессиональная киллер, которая получает задание от мужчины, говорящего на украинском.

"Остальное получишь потом. На этот раз не облажайся", – говорит мужчина в клипе.

Среди локаций клипа можно увидеть Октябрьский дворец, Андреевский спуск и Венецианский мост в Киеве.

Let Me Down: смотрите клип онлайн

Таким образом, можно увидеть, что Украина становится все более популярной среди иностранных артистов для съемок клипов.

Это не только из-за разнообразных и живописных пейзажей, но и благодаря высокому уровню украинских продакшн-компаний.