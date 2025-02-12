Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @artefact.music.ua в TikTok.
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Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart
Совместная работа британского диджея Марка Ронсона и американской певицы Майли Сайрус была отснята в Киеве. Съемки клипа длились два дня, а одной из главных локаций стал Дарницкий мост.
По сюжету, Майли убегает от полиции, а вдоль дороги можно заметить американцев с плакатами в ее поддержку.
Интересно, что надписи на дорожных знаках заменили на американские, но часть объявлений оставили на украинском.
Не менее важным является то, что во время своих выступлений певица неоднократно рассказывала об этом клипе и выражала поддержку Украине.
Nothing Breaks Like a Heart: смотрите клип онлайн
Coldplay – Trouble in Town
Легендарная британская группа Coldplay для видео на песню Trouble in Town выбрала несколько локаций в Киеве. Над съемочным процессом в декабре 2019 года работала украинская компания Radioaktive Film.
На первых кадрах можно увидеть жилой комплекс Chicago Central House, а в сценах из супермаркета – товары украинских производителей.
Trouble in Town: смотрите клип онлайн
Stromae – Santé
Бельгийский артист Stromae снял часть клипа на песню Santé в Украине. Видео, опубликовано в октябре 2021 года, снимала украинская продакшн-компания Shelter.film. В клипе можно заметить кадры с мостами Киева, волшебные пейзажи на заднем фоне и надписи на украинском.
Заметим, что клип был опубликован в 2021 году после длительного перерыва исполнителя с 2018 года.
Santé: смотрите клип онлайн
Jorja Smith ft. Stormzy – Let Me Down
Британская певица Jorja Smith и исполнитель Stormzy представили клип Let Me Down в 2018 году. В видеоработе главная героиня – профессиональная киллер, которая получает задание от мужчины, говорящего на украинском.
"Остальное получишь потом. На этот раз не облажайся", – говорит мужчина в клипе.
Среди локаций клипа можно увидеть Октябрьский дворец, Андреевский спуск и Венецианский мост в Киеве.
Let Me Down: смотрите клип онлайн
Таким образом, можно увидеть, что Украина становится все более популярной среди иностранных артистов для съемок клипов.
Это не только из-за разнообразных и живописных пейзажей, но и благодаря высокому уровню украинских продакшн-компаний.