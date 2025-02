Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @artefact.music.ua у TikTok.

Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

Сумісна робота британського діджея Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус була відзнята в Києві. Зйомки кліпу тривали два дні, а однією з головних локацій став Дарницький міст.

За сюжетом, Майлі тікає від поліції, а обабіч дороги можна помітити американців із плакатами на її підтримку.

Цікаво, що написи на дорожніх знаках замінили на американські, але частину оголошень залишили українською.

Не менш важливим є те, що під час своїх виступів співачка неодноразово розповідала про цей кліп і висловлювала підтримку Україні.

Nothing Breaks Like a Heart: дивіться кліп онлайн

Coldplay – Trouble in Town

Легендарний британський гурт Coldplay для відео на пісню Trouble in Town обрав кілька локацій у Києві. Над знімальним процесом у грудні 2019 року працювала українська компанія Radioaktive Film.

На перших кадрах можна побачити житловий комплекс Chicago Central House, а в сценах з супермаркету – товари українських виробників.

Trouble in Town: дивіться кліп онлайн

Stromae – Santé

Бельгійський артист Stromae зняв частину кліпу на пісню Santé в Україні. Відео, опубліковане в жовтні 2021 року, знімала українська продакшн-компанія Shelter.film. У кліпі можна помітити кадри з мостами Києва, чарівні пейзажі на задньому фоні й надписи українською.

Зауважимо, що кліп було опубліковано у 2021 році після тривалої перерви виконавця з 2018 року.

Santé: дивіться кліп онлайн

Jorja Smith ft. Stormzy – Let Me Down

Британська співачка Jorja Smith та виконавець Stormzy представили кліп Let Me Down у 2018 році. У відеороботі головна героїня – професійна кілерка, яка отримує завдання від чоловіка, що розмовляє українською.

"Решту отримаєш потім. Цього разу не облажайся", – каже чоловік у кліпі.

Серед локацій кліпу можна побачити Жовтневий палац, Андріївський узвіз та Венеційський міст у Києві.

Let Me Down: дивіться кліп онлайн

Таким чином, можна побачити, що Україна стає все більш популярною серед іноземних артистів для зйомок кліпів.

Це не тільки через різноманітні та мальовничі пейзажі, а й завдяки високому рівню українських продакшн-компаній.