Не такая красавица, как все представляют: как на самом деле могла выглядеть Клеопатра

Клеопатру привыкли представлять роковой красавицей, которая покоряла мужчин одним лишь взглядом. Однако на самом деле ее сила была не во внешности.

О том, какой могла быть внешность Клеопатры на самом деле, пишет History Facts.

Какой была внешность Клеопатры?

Вероятно, легенду о необычайной красоте царицы активно распространял Октавиан Август, пытаясь оправдать свое затяжное противостояние с Марком Антонием. Такой образ помогал объяснить, почему влиятельный римский военачальник оказался под властью египетской правительницы.

Впрочем, большинство античных историков не подтверждают идеализированной внешности Клеопатры. Кроме того, на монетах с ее изображением можно увидеть сильную челюсть, покатый лоб и орлиный нос. Однако, возможно, Клеопатру изображали именно так, чтобы подчеркнуть ее лидерские качества.

Изображение Клеопатры на монетах / Фото Wikipedia

В то же время другие артефакты с изображением царицы показывают ее с округлыми щеками, аккуратно уложенными волосами и маленьким подбородком.

Античный историк Плутарх в своем труде "Жизнь Антония" еще в 75 году писал, что красота Клеопатры "не была настолько исключительной", чтобы ею восхищались все без исключения. В то же время он подчеркивал, что ее сила была в харизме и интеллекте.

Римская скульптура Клеопатры / Фото Wikipedia

Почему трудно установить, как на самом деле выглядела Клеопатра?

Как пишет Discover Magazine, ученые не раз пытались реконструировать внешность Клеопатры, однако точно установить ее вид практически невозможно. Ее тело до сих пор не найдено, а большинство портретов и скульптур, дошедших до наших дней, являются более поздними интерпретациями, которые больше отражают свою эпоху, чем реальный образ царицы.

Как отмечает египтолог Роберт Бьянки, даже современные реконструкции могут быть обманчивыми, ведь часто они "наполнены политическими или идеологическими мотивами".

По его словам, в случае Клеопатры ни древнеегипетское, ни древнегреческое искусство не предлагают изображений, которые можно было бы считать портретами в привычном сегодня понимании.

