Более 250 лет город в Украине назывался в честь внука Екатерины II: вы точно его слышали

В центре Украины есть город, который более 250 лет носил имя российского императора, который был внуком Екатерины II. Речь идет об Александрии – одном из ключевых городов Кировоградщины.

Задолго до появления этого названия на картах здесь существовало казацкое поселение с другим названием, пишет "Главред".

Как раньше называлась Александрия?

На протяжении длительного времени эти земли были пограничной территорией – некой буферной зоной между разными государствами и народами. Во второй половине XII века сюда начали возвращаться казаки. В 1711 году гетман Иван Скоропадский закрепил за казаками право владения заднепровскими землями.

Уже в 1730-х годах началось активное формирование поселений, когда гетман Даниил Апостол пытался восстановить влияние Гетманщины на эти территории. Именно в те времена появился центр общины, который впоследствии превратился в современную Александрию.

Первое документальное упоминание о поселении датируется 1746 годом. В источниках говорится о казацком зимовнике, основанный выборным казаком Кременчугской сотни Миргородского полка Грицьком Усиком.

Усиковка – первое название города

Город получил название Усиковка в честь основателя поселения. Это был типичный казацкий хутор Гетманщины. Версия о казаке Усике считается единственной официально подтвержденной историками и местными краеведами.

В 1758 году город неожиданно сменил название на Бечею. Это произошло в период создания Новой Сербии, куда переселяли выходцев с Балкан.

Еще более кардинальные изменения наступили во второй половине XVIII века. После уничтожения Запорожской Сечи Российская империя начала активно интегрировать юг Украины в свою административную систему.

В конце 1780-х годов в документах уже появляется название Александрийск. Тогда название соответствовало имперской традиции – называть города в честь представителей правящей династии. Город получил название в честь внука Екатерины II – будущего императора Александра I.

Когда Александрийск стал Александрией?

Окончательной трансформации название города претерпело в начале XIX века. Сложное название Александрийск заменили на более благозвучное – Александрия. С тех пор оно закрепилось на географических картах и в официальных документах.



Шахматная доска на Соборной в Александрии / Фото с сайта "Ниврока"

В Александрии стоит прогуляться по историческому центру с застройкой XIX века, пишет "Украина Инкогнита". Туристы могут посетить Александрийский театр и краеведческий музей, а также увидеть уникальный Морозовский угольный разрез. Город привлекает старинной архитектурой и уютными парковыми зонами. Особенно красивым является дом Пищевича или бывшая мужская гимназия.

