Винница – яркий пример города, который скрывает в себе интересное прошлое, пишет "Главред". Название города до сих пор вызывает дискуссии среди историков и языковедов, поскольку имеет несколько версий происхождения.

Почему Винница – жемчужина Подолья?

Город раскинулся на берегах Южного Буга – одной из самых красивых рек Украины. Такое выгодное расположение сделало Винницу важным центром торговли на Подолье. Сейчас это современный промышленный и транспортный центр, в котором сочетается историческое наследие и городское пространство.



Экскурсионный теплоход на реке Южный Буг / Фото Александра Гордиевича

Как Винница становилась столицей Украины?

В течение 1918 – 1920-х годов Винница трижды стала временным центром украинской власти. Самый известный период пришелся на февраль – март 1919 года, когда после захвата Киева большевиками сюда переехало правительство УНР.

В Виннице происходили ключевые политические изменения: Директорию возглавил Симон Петлюра, заменив Владимира Винниченко. Тогда центром государственной жизни стал отель "Савой", где работали правительственные учреждения.

Позже в декабре 1918 года Винница стала местом пребывания Директории во время подготовки восстания против гетмана Павла Скоропадского. А с мая до начала июня 1920 года правительство УНР снова вернулось в город, когда Винницу посетил маршал Польши Юзеф Пилсудский.

Связано ли название города с вином?

В народе самой популярной версией названия города является винокуренные – предприятия по изготовлению крепких напитков. Однако ученые говорят, что это название не имеет исторического подтверждения. Убедительная теория заключается в старославянском слове "вѣно", что означало дар или приданое.

По этой версии, земли вокруг современной Винницы были подарены литовским князем Ольгердом братьям Кориатовичам после освобождения территории от татар. Не исключено, что город унаследовал название от реки Виннички – притока Южного Буга, протекающей по этой местности.

Что еще стоит знать о Виннице?

В Виннице родился Михаил Коцюбинский, пишет "РБК-Украина". Сейчас его дом превращен в музей с аутентичной мебелью и фото. Винница известна как культурный хаб Подолья с туристическими аттракциями, например фонтан Roshen, музей Пирогова и "Тропа Коцюбинского".

