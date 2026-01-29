Вінниця – яскравий приклад міста, яке приховує в собі цікаве минуле, пише "Главред". Назва міста досі викликає дискусії серед істориків та мовознавців, оскільки має кілька версій походження.

Читайте також 50 років з радянською назвою: яке місто мало назву на честь агента КДБ

Чому Вінниця – перлина Поділля?

Місто розкинулося на берегах Південного Бугу – однієї з найкрасивіших річок України. Таке вигідне розташування зробило Вінницю важливим осередком торгівлі на Поділля. Зараз це сучасний промисловий і транспортний центр, в якому поєднується історична спадщина та міський простір.



Екскурсійний теплохід на річці Південний Буг / Фото Олександра Гордієвича

Як Вінниця ставала столицею України?

Впродовж 1918 – 1920-х років Вінниця тричі стала тимчасовим центром української влади. Найвідоміший період припав на лютий – березень 1919 року, коли після захоплення Києва більшовиками сюди переїхав уряд УНР.

У Вінниці відбувалися ключові політичні зміни: Директорію очолив Симон Петлюра, замінивши Володимира Винниченка. Тоді осередком державного життя став готель "Савой", де працювали урядові установи.

Пізніше у грудні 1918 року Вінниця стала місцем перебування Директорії під час підготовки повстання проти гетьмана Павла Скоропадського. А з травня до початку червня 1920 року уряд УНР знову повернувся до міста, коли Вінницю відвідав маршал Польщі Юзеф Пілсудський.

Чи пов’язана назва міста з вином?

У народі найпопулярнішою версією назви міста є винокурні – підприємства з виготовлення міцних напоїв. Проте науковці кажуть, що ця назва не має історичного підтвердження. Переконливіша теорія полягає у старослов’янському слові "вѣно", що означало дар чи придане.

За цією версією, землі навколо сучасної Вінниці були подаровані литовським князем Ольгердом братам Коріатовичам після визволення території від татар. Не виключено, що місто успадкувало назву від річки Віннички – притоки Південного Бугу, що протікає цією місцевістю.

Що ще варто знати про Вінницю?

У Вінниці народився Михайло Коцюбинський, пише "РБК-Україна". Зараз його дім перетворено на музей з автентичними меблями та фото. Вінниця відома як культурний хаб Поділля з туристичними атракціями, як-от фонтан Roshen, музей Пирогова та "Стежка Коцюбинського".

Які ще є цікаві матеріали?