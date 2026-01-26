Где расположена самая старая улица Харькова: историческое "начало" города в одном из районов
- Одной из старейших улиц Харькова считается Рымарская, которая получила свое название от первых поселенцев – лимаров или римаров, занимавшихся выделкой шкур.
- Главной улицей исторического района Харькова является Университетская, где расположены старые здания, в частности губернское правление, исторический музей и первые корпуса университета.
В Харькове есть немало улиц, которые имеют интересную историю. В то же время есть место, которое фактически считается "началом" этого города.
Разобраться в том, какой район Харькова считается самым старым, довольно сложно, ведь ответ может быть неоднозначным. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этом?
Город Харьков разросся из казацкого оборонительного острога, который построили еще в 17 веке. Считается, что поселения там были и до того, однако их уничтожили.
Главной улицей этой местности в современном разрезе является Университетская. Здесь расположены старые здания, однако не все так просто. Ранее этот район называли Нагорным и он действительно был историческим оплотом Харькова.
Университетская горка – одно из старейших мест
Именно здесь возвели губернское правление, исторический музей и первые корпуса университета. Более того, именно в пределах этого района открылся первый театр.
Сейчас от него осталось разве что название, а территориально он разделен между Киевским и Шевченковским районами.
За звание старейшего района Харькова может посоревноваться Журавлевка. Поселение здесь возникло почти одновременно с казацким острогом.
Какая улица в Харькове считается самой старой?
Одной из старейших улиц Харькова считается Рымарская, говорится в на платформе "На урок". В 17 веке на ней поселились первые люди – лимари или римари, от которых она получила свое название. Они занимались выделкой шкур и изготовлением шорных изделий.
Первые здания были деревянными, однако до нас дошли только каменные дома. Улица расположена в Шевченковском районе.
