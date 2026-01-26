Где расположена самая старая улица Харькова: историческое "начало" города в одном из районов

В Харькове есть немало улиц, которые имеют интересную историю. В то же время есть место, которое фактически считается "началом" этого города.

Разобраться в том, какой район Харькова считается самым старым, довольно сложно, ведь ответ может быть неоднозначным. Об этом пишет Википедия.

Смотрите также Снег выпал даже в Сахаре: какой была зима, когда установили температурные рекорды

Что известно об этом?

Город Харьков разросся из казацкого оборонительного острога, который построили еще в 17 веке. Считается, что поселения там были и до того, однако их уничтожили.

Главной улицей этой местности в современном разрезе является Университетская. Здесь расположены старые здания, однако не все так просто. Ранее этот район называли Нагорным и он действительно был историческим оплотом Харькова.



Университетская горка – одно из старейших мест

Именно здесь возвели губернское правление, исторический музей и первые корпуса университета. Более того, именно в пределах этого района открылся первый театр.

Сейчас от него осталось разве что название, а территориально он разделен между Киевским и Шевченковским районами.

За звание старейшего района Харькова может посоревноваться Журавлевка. Поселение здесь возникло почти одновременно с казацким острогом.

Какая улица в Харькове считается самой старой?

Одной из старейших улиц Харькова считается Рымарская, говорится в на платформе "На урок". В 17 веке на ней поселились первые люди – лимари или римари, от которых она получила свое название. Они занимались выделкой шкур и изготовлением шорных изделий.

Первые здания были деревянными, однако до нас дошли только каменные дома. Улица расположена в Шевченковском районе.

В Одессе переименовали улицу, которая носила имя убийцы русского царя