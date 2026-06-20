Почему в самолетах часто нет 13-го ряда: причина связана с суевериями

Нередко после 12-го ряда в самолете нумерация сразу продолжается с 14 ряда. Впрочем, это не ошибка и не особенность конструкции самолета, ведь многие авиакомпании сознательно пропускают 13 ряд.

Куда исчезает 13 ряд в самолетах и какое отношение к этому имеют суеверия, рассказывает @usyk79 в TikTok.

Читайте также: Скрывается за париком и имеет другую профессию: кто на самом деле является автором "Рабыни" – Фрида Мак-Фадден

Люди чаще отказываются от мест в 13 ряду

Автор видео объясняет, что авиакомпании, такие как Air France и Ryanair, убрали этот ряд не потому, что они суеверны, а потому, что пассажиры часто отказываются покупать билеты именно на 13 ряд.

Чтобы не терять миллионы долларов на пустых креслах, нумерацию в самолетах просто изменили,

– говорит девушка.

В частности, это подтверждают и на Avio Space, где добавляют, что некоторые авиакомпании полностью пропускают 13 ряд в схемах рассадки в своих самолётах, а нумерация мест переходит непосредственно с 12 ряда на 14. И такая практика является прямым коммерческим ответом на трискайдекафобию.

Что такое трискайдекафобия: это клинический термин, означающий страх перед числом 13, который впервые появился в американском журнале по психологии в 1911 году и продолжает влиять на поведение пассажиров по сей день.

Кроме того, это явление распространяется и за пределы числа 13. Например, авиакомпании, работающие на рынках Восточной Азии, часто убирают 4-й ряд, чтобы избежать фонетического сходства этого числа со словом, означающим "смерть" на мандаринском и кантонском диалектах.

А вот перевозчики, обслуживающие итальянских и бразильских пассажиров, часто пропускают 17 ряд. Ведь римскую цифру (XVII) можно переставить так, что получится VIXI, а это латинская фраза, имеющая коннотации окончательности.