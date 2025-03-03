Проверьте, совпадает ли: какой вы украинский писатель по знаку зодиака
Астрология и литература могут неожиданно сочетаться, помогая выбрать идеального автора для чтения. В одном из видео в TikTok автор предлагает определить, какой вы украинский писатель по знаку зодиака, и советует, что из его произведений стоит прочитать.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @litera.zno в TikTok.
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Кто вы среди украинских классиков
- Рак – Елена Пчилка
Эмоциональные, положительные, общительные и преданные в дружбе. Ваш выбор – "Товарищи", произведение о двух украинках, которые смело решились получить медицинское образование в университете. Для своего времени это было настоящим вызовом.
"Товарищи" / Фото Yakaboo
- Овен – Олесь Гончар
Импульсивные, целеустремленные, верные друзья, но упрямые. Вам стоит прочитать "Модры Камень" – новеллу о трагической любви, которая заставит вас плакать.
"Модры Камень" / Фото Yakaboo
- Телец – Панас Мирный
Настойчивые, верные, а еще прекрасно готовят. Вам под силу осилить "Повію", хотя ее сложно читать из-за пространных описаний природы и непростой судьбы главной героини.
"Проститутка" / Фото Yakaboo
- Дева – Иван Франко
Интеллектуалы, наблюдательны и умеют анализировать ошибки. Ваше произведение – "Украденное счастье", настолько драматическая история, что ее герои могли бы оказаться в выпуске шоу "Говорит Украина".
"Украденное счастье" / Фото Yakaboo
- Лев – Владимир Винниченко
Щедрые, смелые и настоящие "цари" по натуре. Ваш выбор – "Солнечная машина", украинская антиутопия, которая получила популярность даже в Польше.
"Солнечная машина" / Фото Yakaboo
- Близнецы – Михаил Стельмах
Общительные, дружелюбные и активные. Вам стоит окунуться в детство и прочитать детские стихи Михаила Стельмаха.
Сборник детских стихов Михаила Стельмаха / Фото из открытых источников