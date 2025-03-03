Проверьте, совпадает ли: какой вы украинский писатель по знаку зодиака

Астрология и литература могут неожиданно сочетаться, помогая выбрать идеального автора для чтения. В одном из видео в TikTok автор предлагает определить, какой вы украинский писатель по знаку зодиака, и советует, что из его произведений стоит прочитать.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @litera.zno в TikTok.

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Кто вы среди украинских классиков

Рак – Елена Пчилка

Эмоциональные, положительные, общительные и преданные в дружбе. Ваш выбор – "Товарищи", произведение о двух украинках, которые смело решились получить медицинское образование в университете. Для своего времени это было настоящим вызовом.

"Товарищи" / Фото Yakaboo

Овен – Олесь Гончар

Импульсивные, целеустремленные, верные друзья, но упрямые. Вам стоит прочитать "Модры Камень" – новеллу о трагической любви, которая заставит вас плакать.

"Модры Камень" / Фото Yakaboo

Телец – Панас Мирный

Настойчивые, верные, а еще прекрасно готовят. Вам под силу осилить "Повію", хотя ее сложно читать из-за пространных описаний природы и непростой судьбы главной героини.

"Проститутка" / Фото Yakaboo

Дева – Иван Франко

Интеллектуалы, наблюдательны и умеют анализировать ошибки. Ваше произведение – "Украденное счастье", настолько драматическая история, что ее герои могли бы оказаться в выпуске шоу "Говорит Украина".

"Украденное счастье" / Фото Yakaboo

Лев – Владимир Винниченко

Щедрые, смелые и настоящие "цари" по натуре. Ваш выбор – "Солнечная машина", украинская антиутопия, которая получила популярность даже в Польше.

"Солнечная машина" / Фото Yakaboo

Близнецы – Михаил Стельмах

Общительные, дружелюбные и активные. Вам стоит окунуться в детство и прочитать детские стихи Михаила Стельмаха.

Сборник детских стихов Михаила Стельмаха / Фото из открытых источников