Исчезнувший спорт 19 века: за что люди платили, чтобы это смотреть

В 19 веке люди платили деньги, чтобы смотреть, как другие просто ходят без остановки пока могут. Этот странный на первый взгляд спорт когда-то собирал толпы, но впоследствии почти полностью исчез из памяти. Хотя сегодня существует довольно похожий вид спорта.

Что за спорт был популярен 2 века назад?

Во второй половине 19 века пешеходные гонки, или так называемый pedestrianism, стал одним из самых популярных видов спорта в Великобритании и США.

Дело в том, что по словам спортсмена по спортивной ходьбе с Винчестерского и районного легкоатлетического клуба Ника Флимана, в отличие от элитных видов спорта, таких как регби или гребля, ходьба не требовала специального снаряжения или социального статуса.

Чем были особые пешеходные гонки и чем отличаются от спортивной ходьбы сейчас: это были соревнования, которые выглядели как марафоны на выносливость. Поэтому победителем становился тот участник, который преодолел наибольшую дистанцию до последнего звонка. Зато спортивная ходьба, прототипом которой является pedestrianism, это уже современная дисциплина легкой атлетики с четкими дистанциями и соответствующей техникой ходьбы.

Хотя корни пешеходного движения уходят еще с начала 1800-х годов. Тогда такая ходьба на длинные расстояния была популярной, особенно благодаря ставкам, которые делали высшие классы Великобритании.

Поэтому это занятие превращалось в вид спорта с аренами, промоутерами и знаменитостями-участниками соревнований.

Освещение лучших лондонских пешеходов только усиливало влияние этого спорта: газета "Record" от 11 марта 1812 года сообщила о "геркулесовой задаче" мистера Милинга, который имел задание проходить 30 миль в день в течение 18 дней, а Зебулона Дженнингса похвалили в 1822 году за то, что он преодолел 28 миль в шторм чуть более чем за 4 часа.

И уже к середине 19 века американские города начали устраивать собственные прогулки на выносливость на ярмарочных площадях и тому подобное. Сначала это были местные соревнования, а впоследствии распространился на большой круг сторонников.

Интересно, что пика популярности этот спорт достиг в 1870-х и 1880-х годах с созданием гонок Astley Belt, где были объединены лучшие участники со всего мира. После 1880-х годов пик популярности начал спадать, а с 1094 года спортивная ходьба стала частью летних Олимпийских игр.

Почему pedestrianism стал одним из первых коммерческих видов спорта?

В статье "Пешеходное движение, паб и азартные игры в юго-восточном Ланкашире 19 века" говорится о том, что этот вид спорта фактически работал как бизнес: организаторы продавали билеты, букмекеры зарабатывали на ставках, а спортсмены – на призовых и контрактах. Еще чаще соревнования проводили даже в пабах или рядом с ними.

Поэтому организуя мероприятия вблизи или в своих помещениях, владельцы гарантировали себе значительные прибыли, поскольку зрители и участники соревнований употребляли алкоголь и ставили свою зарплату в азартные игры через бар. Пабы также получали прибыль, взимая плату за вход.

В частности, в Ланкашире до 1860 года пешеходный образ жизни стал самым масштабным спортивным интересом мужского рабочего класса.

