Читайте також Історія, статус і голос: чому роман "Шахрайство" важливий для розуміння історії України

Що за спорт був популярний 2 століття тому?

У другій половині 19 століття пішохідні перегони, або ж так званий pedestrianism, став одним із найпопулярнішим видом спорту у Великій Британії та США.

Річ у тім, що за словами спортсмена зі спортивної ходьби з Вінчестерського та районного легкоатлетичного клубу Ніка Флімана, на відміну від елітних видів спорту, таких як регбі чи веслування, ходьба не вимагала спеціального спорядження чи соціального статусу.

Чим були особливі пішохідні перегони і чим відрізняються від спортивної ходьби зараз: це були змагання, які виглядали як марафони на витривалість. Відтак переможцем ставав той учасник, який подолав найбільшу дистанцію до останнього дзвінка. Натомість спортивна ходьба, прототипом якої є pedestrianism, це вже сучасна дисципліна легкої атлетики з чіткими дистанціями та відповідною технікою ходьби.

Хоч коріння пішохідного руху сягає ще з початку 1800-х років. Тоді така ходьба на довгі відстані була популярною, особливо завдяки ставкам, які робили вищі класи Великої Британії.

Відтак це заняття перетворювалося на вид спорту з аренами, промоутерами та знаменитостями-учасниками змагань.

Висвітлення найкращих лондонських пішоходів лише посилювало вплив цього спорту: газета "Record" від 11 березня 1812 року повідомила про "геркулесове завдання" містера Мілінга, який мав завдання проходити 30 миль на день протягом 18 днів, а Зебулона Дженнінгса похвалили у 1822 році за те, що він подолав 28 миль у шторм трохи більше ніж за 4 години.

І вже до середини 19 століття американські міста почали влаштовували власні прогулянки на витривалість на ярмаркових площах тощо. Спочатку це були місцеві змагання, а згодом поширився на велике коло прихильників.

Цікаво, що піку популярності цей спорт досягнув у 1870-х та 1880-х роках зі створенням перегонів Astley Belt, де були об'єднані найкращі учасники зі усього світу. Після 1880-х років пік популярності почав спадати, а з 1094 року спортивна ходьба стала частиною літніх Олімпійських ігор.

Чому pedestrianism став одним із перших комерційних спортів?

У статті "Пішохідний рух, паб та азартні ігри у південно-східному Ланкаширі 19 століття" йдеться про те, що цей вид спорту фактично працював як бізнес: організатори продавали квитки, букмекери заробляли на ставках, а спортсмени – на призових і контрактах. Ще частіше змагання проводили навіть у пабах або поруч із ними.

Відтак організовуючи заходи поблизу або у своїх приміщеннях, власники гарантували собі значні прибутки, оскільки глядачі та учасники змагань вживали алкоголь та ставили свою зарплату в азартні ігри через бар. Паби також отримували прибуток, стягуючи плату за вхід.

Зокрема в Ланкаширі до 1860 року пішохідний спосіб життя став наймасштабнішим спортивним інтересом чоловічого робітничого класу.

Спортивні тренди, які були популярні в Україні