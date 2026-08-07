Это место в Украине пугает туристов: посреди леса стоит целая деревня из камня

Посреди леса в Житомирской области есть место, которое легко спутать с декорациями к фантастическому фильму. Прямо среди деревьев лежат десятки огромных каменных глыб, напоминающих дома, улицы и даже "двор".

Именно поэтому это место и назвали Каменным селом, а за столетия вокруг его происхождения возникло немало легенд.

Каменные "дома" среди леса

Каменное село расположено недалеко от села Рудня-Замысловицкая в Коростенском районе Житомирской области. Это геологический заказник государственного значения, площадь которого составляет почти 15 гектаров.

Здесь среди соснового леса разбросаны сотни огромных гранитных валунов, некоторые из которых достигают нескольких метров в высоту. Самое интересное, что глыбы расположены так, будто образуют настоящее поселение.

Между ними есть проходы, напоминающие улицы, а некоторые камни даже получили собственные названия – "Школа", "Церковь", "Мельница" или "Дом". Именно это сходство с деревней и дало название урочищу.

Как выглядит Каменное село: смотреть видео

Легенда о каменном селе

Самая известная местная легенда гласит, что когда-то на этом месте стояло богатое село. Однажды в него пришел старый странник и попросил у хозяев кусок хлеба.

Люди отказали, а помогла только бедная женщина. Тогда странник оказался самим Богом. За человеческую жадность он превратил всю деревню в камень, а хижины, хозяйственные постройки и даже домашних животных навсегда застыли посреди леса. Говорят, только дом доброй женщины остался невредимым.

Именно поэтому многие туристы и сегодня приезжают сюда не только ради природы, но и чтобы услышать эту легенду.

Что говорят ученые?

Научное объяснение менее мистическое, но не менее интересное. Долгое время существовала популярная версия, что огромные валуны принес сюда ледник во время последнего оледенения. Однако современные исследования не нашли достаточных подтверждений этой теории именно для Каменного села.

Сейчас большинство геологов склоняется к тому, что камни являются частью Украинского кристаллического щита – одной из древнейших геологических структур Европы. На протяжении сотен миллионов лет ветер, вода и перепады температур постепенно разрушали окружающие породы.

Самые прочные гранитные массивы остались на поверхности и образовали причудливые формы, которые сегодня видят туристы.

Здесь есть даже "след Бога"

Одна из самых известных достопримечательностей урочища – большой камень, на котором видно углубление, похожее на отпечаток человеческой стопы. По легенде, это след Бога, оставшийся после того, как он наказал жителей села.

Многие посетители верят, что этот каменный "следок" обладает особой силой, поэтому прикасаются к нему или оставляют рядом монеты на счастье.

Сегодня Каменное село входит в список самых интересных природных достопримечательностей Житомирской области. Его нередко называют украинским Стоунхенджем, хотя между этими местами нет ничего общего, кроме необычного вида.