28 лет не был дома: мужчина переплыл Ла-Манш ради невероятной цели

Почти 28 лет он преодолевал континенты, моря и опасные маршруты, чтобы наконец вернуться домой. 57-летний Карл Бушби отправился из Чили в ноябре 1998 года и поставил себе два условия: не пользоваться транспортом для передвижения и не возвращаться домой, пока не завершит путешествие.

Теперь путешественник преодолел одно из последних больших препятствий – переплыл Ла-Манш. За три дня он провел в воде около 20 часов и добрался до британского побережья недалеко от Дувра, сообщили в BBC.

Как мужчина решился на путешествие длиной в 28 лет?

Карл Бушби начал свое путешествие 1 ноября 1998 года. Он хотел добраться из Южной Америки до Великобритании, не используя транспорт для преодоления расстояний.

За это время мужчина преодолел более 48 тысяч километров и побывал в 29 странах. Его маршрут пролегал через Южную Америку, опасный Дарьенский разрыв между Колумбией и Панамой, Северную Америку и Аляску.

Оттуда он пересек Берингов пролив, местами преодолевая воду вплавь, а затем отправился через Сибирь и другие регионы Азии.

Одним из самых сложных испытаний стало Каспийское море, которое Бушби переплывал 31 день. В прошлом году он добрался до Европы, а впоследствии приблизился к Ла-Маншу – проливу, отделяющему Францию от Великобритании.

Почему ему пришлось переплывать Ла-Манш?

Изначально путешественник надеялся пройти через служебный туннель под Ла-Маншем. Однако в июне руководство туннеля отклонило его запрос, поэтому Бушби пришлось искать другой способ продолжить путь, не нарушая собственных правил.

В итоге мужчина решил переплыть пролив. По словам его команды, для этого были получены необходимые разрешения от французских и британских властей.

Сам заплыв длился три дня, а в целом путешественник провел в воде около 20 часов. На британском берегу Бушби встретили близкие, а также известный режиссер Вернер Херцог, снимающий документальный фильм о его путешествии под названием "Walk of Life".

Все мы способны достичь большего, чем можем себе представить,

– сказал путешественник после завершения заплыва.

Что помешало ему вернуться раньше?

За почти 28 лет путешествие неоднократно оказывалось под угрозой срыва. Бушби пришлось преодолевать визовые ограничения, пережить финансовый кризис 2008 года, из-за которого он лишился спонсоров, пандемию COVID-19 и последствия геополитических конфликтов.

Несмотря на все препятствия, мужчина не отказался от своей цели. В то же время последние месяцы давались ему нелегко. В сентябре, общаясь с BBC в Бельгии, он признавался, что уже пора завершать путешествие и возвращаться к обычной жизни.

Теперь до цели остался последний отрезок пути. Ожидается, что в начале ноября Карл Бушби доберется до Галла, где прошло его детство. Тогда завершится путешествие, которое началось в Южной Америке и стало делом почти всей его взрослой жизни.