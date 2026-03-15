Просуществовала меньше суток и искала поддержки у Гитлера: 5 фактов о Карпатской Украине

15 марта 1939 года была провозглашена независимость Карпатской Украины. Государство просуществовало очень недолго, однако оставило заметный след в истории.

Провозглашение независимости Карпатской Украины стало важным символом борьбы украинцев за собственную государственность и стремление к независимости.

Смотрите также Не только в Украине: в какой еще стране официально празднуют День украинского языка

Государство, которое просуществовало всего один день

Независимость Карпатской Украины провозгласили 15 марта 1939 года. Однако уже в ночь на 16 марта венгерские войска начали наступление и в течение нескольких дней полностью оккупировали территорию. Фактически независимое государство существовало менее суток.

Территории Карпатской Украины / Фото Wikipedia

Имела почти все атрибуты современной Украины

Несмотря на короткое существование, Карпатская Украина успела утвердить ключевые государственные символы. Государственным языком стал украинский, флагом – сине-желтый флаг, а гимном – "Ще не вмерла Украина...".

Президентом избрали Августин Волошин, премьер-министром стал Юлиан Ревай, а председателем Сойма – Августин Штефан.

"Карпатская Сечь" героически оборонялась несмотря на значительное неравенство сил

Для защиты государства создали организацию обороны "Карпатская Сечь". Ее бойцы имели только стрелковое оружие и ограниченное количество пулеметов, но вступили в бой с венгерской армией, которая имела танки и авиацию.

Члены "Карпатской Сечи" / Фото "Исторической правды"

Самый известный бой состоялся на "Красном поле", где сечевики несколько часов сдерживали наступление врага.

Первая попытка воссоединения с Украиной состоялась еще в 1919 году

Еще 21 января 1919 года на Народном собрании в Хусте более 400 делегатов провозгласили воссоединение Подкарпатской Руси с Украинской Народной Республикой.

Однако из-за агрессии большевиков и других обстоятельств это решение не удалось реализовать.

Пытались заручиться поддержкой Гитлера

После провозглашения независимости президент Августин Волошин обратился к Адольфу Гитлеру с просьбой признать Карпатскую Украину и взять ее под протекторат Германии. Однако ответа не поступило, и венгерская армия продолжила наступление, окончательно оккупировав территорию.

Августин Волошин / Архивное фото

Почему Советский Союз был против вторжения венгерских войск?

Как отмечает историк Александр Пагиря, единственным государством, выступившим с протестом против вторжения венгерских войск в Закарпатье и нарушения "элементарных прав его населения", стал Советский Союз. В то же время позиция советской дипломатии была противоречивой.

Во время встречи 19 марта 1939 года с советником немецкого посольства в Москве Вернер фон Типпельскирх нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов "открыто выразил свое удовлетворение аннексией Карпатской Украины Венгрией".

В 1938 – 1939 годах Москва внимательно следила за событиями в регионе и была обеспокоена слухами о возможном создании "Большой Украины" под протекторатом Германии. Отказ Берлина поддерживать Карпатскую Украину стал сигналом, что немецкое руководство не планирует использовать украинский вопрос как инструмент давления на СССР.

Международные события вокруг Карпатской Украины фактически стали одной из первых площадок, где проверялась возможность германо-советского альянса. Завершением этих процессов стало подписание 23 августа 1939 года в Москве Пакт Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, который открыл Адольф Гитлеру путь к началу Второй мировой войны.

Какое название могла иметь Украина?