Коварная, но справедливая: кем была самая могущественная женщина Римской империи

В мире женщины часто оставались без внимания, однако это не означает, что они не имели влияния и недостатки. Наоборот рядом с сильными мужчинами были не менее сильные женщины.

Например, самой могущественной женщиной Римской империи считали Ливию Друзилу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Что известно о ней?

Ливия Друзила – это одна из самых влиятельных женщин в истории Древнего Рима, жена императора Октавиана Августа и мать императора Тиберия.

Октавиан заставил ее развестись с первым мужем – Тиберием Клавдием Нероном. Он женился на ней, когда она была беременна вторым ребенком. Их союз длился 52 года и стал символом стабильности Римской империи.



Ливия Друзила имела значительное влияние / Фото Википедия

Эта женщина поражала статусом. Ливия была официальной советницей Августа и имела беспрецедентные для женщины того времени привилегии: право самостоятельно распоряжаться финансами.

Ее считали воплощением лучших добродетелей, хотя в античных источниках ее часто показывали, как коварную женщину, которая устраняла всех, кто мог стать конкурентом за трон для ее сына.

Кем была самая влиятельная женщина Османской империи?

Турхан Султан, рожденная как Надежда на Подолье, стала одной из самых влиятельных женщин Османской империи, начиная как пленница.

Она провела экономические и кадровые реформы, участвовала в государственном управлении и основала значимые архитектурные проекты, такие как Ени Джами в Стамбуле, говорится в видео на YouTube-канале "Мир Прошлого – История Без Украшений".

Кто была самая влиятельная женщина Древнего Египта?