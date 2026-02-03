Настоящее происхождение Роксоланы: где она родилась и почему ее называли русинкой

Происхождение Роксоланы до сих пор становится предметом манипуляций. Несмотря на попытки связать ее с Россией, исторические источники и свидетельства современников указывают, что султана происходила с территорий современной Украины.

Об истинном происхождении Роксоланы рассказывает "Локальная история".

Каково происхождение Роксоланы?

Ранее на информационной табличке возле гробницы Роксоланы отмечалось, что султана происходила из земель, которые сейчас принадлежат Украине, и была русинкой (Rus kökenli). В то же время эта формулировка не свидетельствует о ее русском происхождении, ведь в Османской империи украинцев называли Rus, то есть русинами, тогда как россиян именовали Moskov, а поляков – Leh.

То, что Роксолана была русинкой, отмечали и в рапортах 16 века. В частности, венецианские послы в Стамбуле Пьетро Брагадин и Даниэлло Людовичи, а также арабский богослов Кутбеддин аль-Мекки.

Кроме того, французский посол в Венеции Гуэллямо Пелисье в 1540 году писал своему королю, что Роксолана происходила из русского народа, который живет "от Карпатских гор до Бористена и Понта Эвксинского", то есть от Карпат до Днепра и Черного моря.

Роксолана / Портрет султаны

Однако более точные сведения о происхождении Роксоланы оставили польские послы. В докладной записке к великому канцлеру Великого княжества Литовского Льва Сапеги секретарь короля Стефана Батория Станислав Негощевский, которая датируется 1596 годом, он отмечал, что она была "поповной из Рогатина из народа русинского".

По его словам, эту информацию он получил непосредственно от внука Роксоланы - султана Мурада III. Позже член польского посольства в Стамбуле 1621 – 1622 годов Самуэль Твардовский в поэме "Посольство Кристофера Збаражского" также называл Роксолану русинкой и писал, что она была дочерью "подлого (низкого происхождения – 24 Канал) попа из Рогатина дочь!".

Известно ли настоящее имя Роксоланы?

Как пишет издание "Украинки", имя Роксолана закрепилось благодаря послу Священной Римской империи в Стамбуле Ожье Гислену де Бусбеку. Именно он первым назвал так жену султана в "Турецких письмах", написанных в 1555 – 1560 годах.

Де Бусбек основывался на ее происхождении из земель Польского королевства, заселенных украинцами, которые в то время были известны как Рутения или Роксолания.

Настоящее имя женщины, известной как Роксолана, точно неизвестно, ведь она никогда его не называла, а османские источники не сохранили этой информации. В султанском гареме украинку называли персидским именем Хюррем, что означает "веселая", "радостная" или "улыбающаяся".

Кто еще из украинок руководил Османской империей?