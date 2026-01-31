Например, Ивана Франко считают первым популяризатором жанра true crime. Об этом рассказывают в подкасте на канале "Пороблено".

Что известно об этом?

Известный украинский писатель Иван Франко, вероятно, был первым популяризатором true crime во Львове. В 1889 году было дело об убийстве греко – католического священника в селе Кукезив. Это было одно из первых расследований, которое привлекло колоссальное внимание журналистов.



Иван Франко работал журналистом / Фото Институт национальной памяти

Одним из таких корреспондентов был именно Иван Франко: он работал в газете "Курьер Галицкий". Он посещал суды по этому делу и написал большую серию репортажей. Впоследствии это также нашло продолжение в писательской деятельности. Франко написал повесть "Основы общества", которую так и не смог завершить.

Что известно об Иване Франко?

Иван Франко – известный украинский поэт и писатель, критик, публицист и переводчик. Он был разносторонней личностью и за время своей жизни сделал большой вклад в развитие украинской литературы и науки, пишет Википедия.

Интересно, что его считают одним из первых украинских профессиональных писателей, ведь он зарабатывал на жизнь литературой. В то же время нельзя сказать, что он зарабатывал много: часто он использовал деньги жены. Однако и брак Франко трудно назвать счастливым, ведь жену он не любил, постоянно изменял и находил любовниц.

