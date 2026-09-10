На Байковом кладбище стоит "космический корабль": что на самом деле скрывается внутри

На Байковом кладбище есть сооружение, которое трудно спутать с каким-либо другим зданием Киева. Его огромные бетонные формы напоминают космический корабль, раскрывшиеся лепестки или даже портал в другой мир.

На самом деле это залы прощания Киевского крематория, а сами печи расположены отдельно. Необычное здание было построено как часть масштабного "Парка памяти", который должен был стать не просто техническим комплексом, а мемориальным пространством, пишет 24 Канал.

Его задумывали совсем иначе

Проект крематория начали разрабатывать в конце 1960-х годов. Архитектор Авраам Милецкий сначала предложил простое прямоугольное здание, однако после участия художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко концепция изменилась.

Вместо обычного сооружения появились два больших округлых зала на подиуме. Именно их сегодня чаще всего и воспринимают как "космический корабль".

Авторы называли эту часть комплекса "Храмом Неба". Ее необычная форма состояла из железобетонных оболочек, направленных вверх.

Киевский крематорий / ukr.granite.ua

Что внутри?

В футуристических бетонных оболочках расположены залы для прощания. По современным данным, в Киевском крематории всего три зала прощания и шесть печей. А вот кремационный корпус расположен под подиумом, то есть скрыт от глаз посетителей.

Согласно описанию проекта, залы прощания и кремационный цех соединял подземный 75-метровый туннель. Поэтому знаменитая бетонная конструкция на Байковом кладбище фактически скрывает не сами печи, а пространство, где проходит церемония прощания.

Почему все сделали именно так?

Для авторов было важно отойти от образа обычного промышленного здания. "Парк памяти" задумывался как целостный архитектурно-художественный ансамбль, в который должны были входить залы прощания, крематорий, колумбарий, парк и Стена памяти.

Исследователи отмечают, что архитекторы и художники стремились создать пространство, которое помогало бы людям пережить утрату. Именно поэтому форма залов должна была быть не статичной и мрачной, а наоборот, создавать ощущение движения и направленности вверх.