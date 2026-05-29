Об этом сообщает общественная инициатива "Голка".

Какие романтические места есть в Киеве?

В первую пятерку самых романтических мест столицы вошли Пейзажная аллея, Протасов Яр, Ботсад имени Гришко, Совские пруды и София Киевская.

Среди большинства локаций оказались парки и зеленые зоны, ботанические сады и озера. Но несмотря на славу некогда самого зеленого города сейчас скверы и парки столицы находятся под угрозой.

Когда есть угроза для Литературного сквера – на его защиту вместе с киевлянами становится Лина Костенко и Иван Малкович. А Пейзажную аллею вместе с киевлянами защищает Ада Роговцева. Это сигнал Киевсовету, что они здесь пересекают красные линии. В каждом районе столицы родились и живут киевляне, которые защищали и будут защищать места, где прошло их детство, юность и где они растут как личности. Ко Дню Киева мы хотим обратить внимание властей столицы на то, что такие места надо сохранить,

– высказалась Ирина Федорив, председатель общественной инициативы "Голка".

С защитой Совских прудов связана личная история Андрея Яницкого.

"Несколько лет вместе с женой защищали Совские пруды от застройки. Эти годы и эта борьба нас очень сблизили. Это еще учтите, что и само место очень романтичное: здесь птицы, зелень, ракушки. Ну и мы вместе, иногда с сыном 3 – 4 лет, столько здесь времени проведено вместе. Мечтаю, что здесь когда-то будет красивый экопарк для всех киевлян", – поделился он.

Наталья рассказала о своей любви не к конкретному человеку, а к украинцам в целом. Ее почувствовала еще до войны – когда защищала от застройки Протасов Яр.

В 2021 году меня сбила с ног любовь к гражданскому обществу, олицетворением которого были люди Протасова Яра. Летние кинопоказы, жажда перемен и огонь внутри, который абсолютно полностью меняет тебе личность в 20 лет. Всю остальную жизнь ты живешь с любовью к Украине, которую тебе подарили обычные п...ливые граждане,

– сказала киевлянка.

К слову, 3 – 5 июля пройдет очередной фестиваль "Протасов Яр" памяти Романа Ратушного, который защищал это живописное место от застройки и погиб на фронте.

Горожане вспоминали и истории своих предков. Например, киевлянка Анна Андрисюк рассказала о танцевальной площадке "Лягушка" – культовой локации для киевлян в Крещатом парке с конца 1940-х годов и до середины 1990-х годов. Сооружение снесли в 2013 году.

Здесь познакомились мои бабушка с дедушкой. Киев после Второй мировой войны, руины Крещатика, а эти двое танцевали на площадке "Лягушка". Через две недели после знакомства дедушка сделал предложение, прожили вместе 58 лет. Хотя место выглядит совсем по-другому, я гуляя здесь, всегда вспоминаю своих дедушку и бабу,

– написала Анна.

Некоторые предложили для свидания, казалось бы, нетипичные места, например Байковое кладбище. На этом большом некрополе похоронено много выдающихся киевлян, поэтому можно поискать их могилы.

Ирина Федорив призвала киевлян ставить как можно больше сердец на карте и делиться своими историями. Ведь карта романтических мест Киева – это часть адвокационной кампании общественной инициативы "Голка". Она нацелена на сохранение парков, культурного наследия и археологии города Киева, которые защищают участники Сети активных граждан.

Авторы трех лучших историй получат от "Голки" и проекта "Києве мій" мерч. Поскольку победителей определят 1 июня, вы еще успеваете рассказать миру свою историю.

Также Федорив отметила: когда речь идет о действиях застройщиков, то вопрос не только к местной власти, но и к центральной власти, которая разрабатывает правила игры.

"Власть должна понимать, что протесты после войны будут совершенно другими. Никто не против развития города, но оно должно развиваться по всем понятным правилам игры и здесь крайне необходимо продолжить работу над проектом Градостроительного кодекса, и он должен быть в фокусе Антикоррупционной стратегии", – подчеркнула она.