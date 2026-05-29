Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка".

Які романтичні місця є в Києві?

У першу п'ятірку найбільш романтичних місць столиці увійшли Пейзажна алея, Протасів Яр, Ботсад імені Гришка, Совські ставки та Софія Київська.

Серед більшості локацій опинилися парки та зелені зони, ботанічні сади та озера. Та попри славу колись найзеленішого міста зараз сквери і парки столиці загрожені.

Коли є загроза для Літературного скверу – на його захист разом з киянами стає Ліна Костенко та Іван Малкович. А Пейзажну алею разом з киянами захищає Ада Роговцева. Це сигнал Київраді, що вони тут перетинають червоні лінії. У кожному районі столиці народилися і живуть кияни, які захищали і будуть захищати місця, де пройшло їхнє дитинство, юність і де вони зростають як особистості. До Дня Києва ми хочемо звернути увагу влади столиці на те, що такі місця треба зберегти,

– висловилася Ірина Федорів, голова громадської ініціативи "Голка".

Із захистом Совських ставків пов'язана особиста історія Андрія Яніцького.

"Кілька років разом із дружиною захищали Совські ставки від забудови. Ці роки та ця боротьба нас дуже зблизили. Це ще врахуйте, що й саме місце дуже романтичне: тут птахи, зелень, черепашки. Ну і ми разом, іноді з сином 3 – 4 років, стільки тут часу проведено разом. Мрію, що тут колись буде гарний екопарк для всіх киян", – поділився він.

Наталія розповіла про свою любов не до конкретної людини, а до українців загалом. Її відчула ще до війни – коли захищала від забудови Протасів Яр.

У 2021 році мене збила з ніг любов до громадянського суспільства, уособленням якого були люди Протасового Яру. Літні кінопокази, жага до змін й вогонь всередині, який абсолютно повністю змінює тобі особистість у 20 років. Всю решту життя ти живеш з любов’ю до України, яку тобі подарували обичні п…ливі граждани,

– сказала киянка.

До слова, 3 – 5 липня пройде черговий фестиваль "Протасів Яр" пам'яті Романа Ратушного, який захищав цю мальовничу місцину від забудови та загинув на фронті.

Містяни пригадували й історії своїх предків. Наприклад, киянка Ганна Андрисюк розповіла про танцювальний майданчик "Жаба" – культову локацію для киян у Хрещатому парку з кінця 1940-х років і до середини 1990-х років. Споруду знесли в 2013 році.

Тут познайомилися мої бабуся з дідусем. Київ після Другої світової війни, руїни Хрещатика, а ці двоє танцювали на майданчику "Жаба". Через два тижні після знайомства дідусь освідчився, прожили разом 58 років. Хоча місце виглядає геть по-іншому, я гуляючи тут, завжди згадую своїх дідо та ба,

– написала Ганна.

Дехто запропонував для побачення, здавалося б, нетипові місця, як-от Байкове кладовище. На цьому великому некрополі поховано багато видатних киян, тож можна пошукати їхні могили.

Ірина Федорів закликала киян ставити якомога більше сердець на мапі та ділитися своїми історіями. Адже мапа романтичних місць Києва – це частина адвокаційної кампанії громадської ініціативи "Голка". Вона націлена на збереження парків, культурної спадщини та археології міста Києва, які захищають учасники Мережі активних громадян.

Автори трьох найкращих історій отримають від "Голки" та проєкту "Києве мій" мерч. Оскільки переможців визначать 1 червня, ви ще встигаєте розповісти світові свою історію.

Також Федорів наголосила: коли йдеться про дії забудовників, то тут питання не лише до місцевої влади, а й до центральної влади, яка розробляє правила гри.

"Влада має розуміти, що протести після війни будуть абсолютно іншими. Ніхто не проти розвитку міста, але воно має розвиватися за всім зрозумілими правилами гри і тут вкрай необхідно продовжити роботу над проєктом Містобудівного кодексу, і він має бути у фокусі Антикорупційної стратегії", – підкреслила вона.