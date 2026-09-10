Насправді це зали прощання Київського крематорію, а самі печі розташовані окремо. Незвичайну будівлю створили як частину масштабного "Парку пам'яті", який мав стати не просто технічним комплексом, а меморіальним простором, пише 24 Канал.

Його задумували зовсім іншим

Проєкт крематорію почали розробляти наприкінці 1960-х років. Архітектор Авраам Мілецький спочатку запропонував просту прямокутну будівлю, однак після участі художників Ади Рибачук та Володимира Мельниченка концепція змінилася.

Замість звичайної споруди з'явилися два великі округлі зали на подіумі. Саме їх сьогодні найчастіше й сприймають як "космічний корабель".

Автори називали цю частину комплексу "Храмом Неба". Її незвична форма складалася із залізобетонних оболонок, спрямованих угору.

Київський крематорій / ukr.granite.ua

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Що всередині?

У футуристичних бетонних оболонках розташовані зали для прощання. За сучасними даними, у Київському крематорії загалом є три прощальні зали та шість печей. А от кремаційний корпус розташований під подіумом, тобто прихований від погляду відвідувачів.

За описом проєкту, зали прощання та кремаційний цех сполучав підземний 75-метровий тунель. Тому знаменита бетонна конструкція на Байковому кладовищі фактично приховує не самі печі, а простір, де проходить церемонія прощання.

Чому все зробили саме так?

Для авторів було важливо відійти від образу звичайної промислової будівлі. "Парк пам'яті" задумували як цілісний архітектурно-мистецький ансамбль, до якого мали входити зали прощання, крематорій, колумбарій, парк та Стіна пам'яті.

Дослідники зазначають, що архітектори та художники прагнули створити простір, який допомагав би людям пережити втрату. Саме тому форма залів мала бути не статичною та похмурою, а навпаки, створювати відчуття руху й спрямованості вгору.