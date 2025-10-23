Помогают предсказать будущее: Буданов рассказал, какие книги читает
- Кирилл Буданов предпочитает книги, которые помогают избегать ошибок в современности и прогнозировать будущее.
- Начальник разведки вспомнил книгу Тони Джадта, которую читает в последнее время.
В киевском книжном магазине "Сенс" 22 октября презентовали книгу "2024 километра", которую написали военнослужащие Главного управления разведки. На мероприятии присутствовал глава ГУР Кирилл Буданов, который рассказал о своих литературных предпочтениях.
Какие книги предпочитает Буданов?
Буданов рассказал, что из-за большой загруженности он редко находит время на художественную литературу, однако иногда все же пытается читать.
Кирилл Буданов / Фото Валентины Полищук
Предпочтение он отдает книгам на историческую и геополитическую тематику, ведь, по его словам, из уроков прошлого можно сделать выводы, которые помогают избегать ошибок в современности и прогнозировать развитие событий в будущем.
"Также люблю размышления на геополитические темы. Это тот тип книг, который я читаю в последнее время. Например, "После войны" Тони Джадта – о Европе после 1945 года", – добавил начальник разведки.
Что известно о книге "2024 километра"?
Как пишет книжный магазин "Смысл", книгу "2024 колометра" создали военные разведчики – Эрик Ван Торн, Остап Лазутчик, Нора Шедоу. В ней частично раскрыты детали миссий, аналогов которым не знала мировая история.
Это искренний, полный намеков и полутонов рассказ, погружающий читателя в реальность невидимого фронта, где отвага и риск тесно переплетаются с тайнами, стоящих на защите государства.
Книга "2024 километра" / Фото книжного магазина "Сенс"
Вместе с героями книги читатель преодолевает сотни километров вражескими лесами и чащами, чувствует адреналин и напряжение каждого момента, когда жизнь висит на волоске, а страх преодолевается шутками.
В книге присутствует искренность без прикрас, юмор, философские размышления и моменты, когда решение приходится принимать быстрее, чем успеваешь испугаться.
Кирилл Буданов с книгой "2024 километра" / Фото книжного магазина "Смысл"
Это книга о разведчиках, которые меняют ход войны, и о настоящей истории, которую они творят собственными руками. Она посвящена всем украинским разведчикам – тем, кто продолжает борьбу, тем, кто до сих пор не дома, и тем, кто отдал жизнь, защищая Украину.
