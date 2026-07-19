Кладбище, ставшее музеем под открытым небом: почему сюда съезжаются туристы со всего мира

Когда речь заходит о достопримечательностях Лиссабона, чаще всего упоминают старинные трамваи, башню Белен или квартал Алфама. Однако все больше туристов добавляют в свой маршрут еще одну необычную локацию – кладбище Празереш, которое давно называют настоящим музеем под открытым небом.

Здесь вместо обычных надгробий – величественные мавзолеи, скульптуры, витражи и архитектурные шедевры XIX–XX веков. Именно поэтому это место стало не только местом памяти, но и популярной туристической достопримечательностью, сообщает Association of Significant Cemeteries of Europe.

Появился при необычных обстоятельствах

Кладбище Празереш было основано в 1833 году во время масштабной эпидемии холеры. Из-за стремительного роста смертности власти Лиссабона были вынуждены прекратить захоронения внутри церквей и создать новые общественные кладбища.

Празереш стал одним из первых таких некрополей в Португалии и даже опередил закон 1835 года, который официально обязал открывать общественные кладбища по всей стране.

Изначально территория была значительно меньше, однако с годами ее расширяли, ведь все больше состоятельных семей хотели построить здесь собственные семейные усыпальницы.

Архитектура, ради которой сюда приезжают туристы

Главная особенность Празереша – это десятки роскошных мавзолеев, которые больше напоминают маленькие дворцы, чем традиционные места захоронения.

Архитекторы черпали вдохновение в знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез. Уже в 1839 году здесь начали возводить частные мавзолеи, украшенные колоннами, обелисками и резными фасадами.

Самым известным сооружением стал мавзолей семьи Палмела, выполненный в форме пирамиды. Его строительство завершилось в 1848 году, и до сих пор он считается крупнейшим частным мавзолеем в Европе.

На территории можно увидеть десятки архитектурных стилей: неоготику, неоклассицизм, модерн, историзм и даже ранний модернизм. Многие усыпальницы украшены цветными витражами, коваными дверями, декоративной плиткой и каменной резьбой.

Кладбище Празереш / pexels.com

Кто имел честь быть похороненным здесь?

Поскольку Лиссабон был политическим и культурным центром страны, именно Празереш стал местом упокоения многих выдающихся деятелей Португалии.

Здесь покоились писатели, политики, художники, военные и аристократы. Впоследствии останки некоторых из самых известных португальцев, в частности поэта Фернанду Пессоа и легендарной исполнительницы фаду Амалии Родригеш, были перезахоронены в Национальном пантеоне.

На кладбище также установлены отдельные мемориалы пожарным, полицейским и другим выдающимся гражданам страны. Почему это место называют музеем? Празереш часто сравнивают с открытой художественной галереей.

Почти каждый мавзолей имеет свою историю, а над их оформлением работали лучшие португальские архитекторы, скульпторы и каменотесы XIX века.

Темно-зеленые кипарисы, узкие улочки между семейными усыпальницами и сотни произведений искусства создают атмосферу, которая больше напоминает исторический музей, чем традиционное кладбище.

Именно поэтому сюда приходят не только почтить память умерших, но и увидеть уникальную архитектуру, узнать больше об истории Португалии и почувствовать особую атмосферу одного из самых красивых некрополей Европы.