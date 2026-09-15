Новая клавиатура в iOS 27 вызвала споры среди украинцев: как вернуть старую раскладку

Накануне Apple выпустила iOS 27. Обновление принесло немало нововведений, и среди них – измененная украинская раскладка клавиатуры.

Теперь на ней появились отдельные клавиши для букв "Ї", "Ґ" и апострофа. О том, почему некоторые украинцы не в восторге от такого обновления и как вернуть привычную украинскую клавиатуру, рассказывает 24 Канал.

Почему украинцам не понравился обновленный вид клавиатуры

Проблема для части пользователей не в самих "Ї", "Ґ" и апострофе, а в том, что ради них Apple изменила привычное расположение клавиш. Украинцы жалуются, что теперь при наборе текста часто нажимают на соседние клавиши и допускают ошибки.

Другие обращают внимание на то, что из-за появления дополнительных клавиш клавиатура стала менее удобной. Также часть пользователей не понимает, почему было менять привычную раскладку, если раньше она нормально работала.

Как украинцы реагируют на обновленную украинскую клавиатуру в iOS / Скриншоты

Есть и украинцы, которые, напротив, рады появлению отдельных украинских букв. В Threads пользователи называют появление "Ї" долгожданным изменением и положительно реагируют на то, что украинская клавиатура теперь имеет отдельные клавиши для "Ї", "Ґ" и апострофа.

Один из пользователей даже назвал новую раскладку "лучшим обновлением iOS".

Как вернуть старую украинскую клавиатуру на iPhone

Если новая раскладка вам не нравится, вернуться к привычному варианту можно через настройки iPhone.

Для этого откройте:

Настройки;

"Общие";

Клавиатура;

Клавиатуры;

Украинский;

Украинский (компактный).

После этого клавиатура снова примет привычный вид. Таким образом, владельцы iPhone могут сами выбрать, какой вариант им больше нравится.