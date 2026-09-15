Теперь на ней появились отдельные клавиши для букв "Ї", "Ґ" и апострофа. О том, почему некоторые украинцы не в восторге от такого обновления и как вернуть привычную украинскую клавиатуру, рассказывает 24 Канал.
Почему украинцам не понравился обновленный вид клавиатуры
Проблема для части пользователей не в самих "Ї", "Ґ" и апострофе, а в том, что ради них Apple изменила привычное расположение клавиш. Украинцы жалуются, что теперь при наборе текста часто нажимают на соседние клавиши и допускают ошибки.
Другие обращают внимание на то, что из-за появления дополнительных клавиш клавиатура стала менее удобной. Также часть пользователей не понимает, почему было менять привычную раскладку, если раньше она нормально работала.
Как украинцы реагируют на обновленную украинскую клавиатуру в iOS / Скриншоты
Есть и украинцы, которые, напротив, рады появлению отдельных украинских букв. В Threads пользователи называют появление "Ї" долгожданным изменением и положительно реагируют на то, что украинская клавиатура теперь имеет отдельные клавиши для "Ї", "Ґ" и апострофа.
Один из пользователей даже назвал новую раскладку "лучшим обновлением iOS".
Как вернуть старую украинскую клавиатуру на iPhone
Если новая раскладка вам не нравится, вернуться к привычному варианту можно через настройки iPhone.
Для этого откройте:
- Настройки;
- "Общие";
- Клавиатура;
- Клавиатуры;
- Украинский;
- Украинский (компактный).
После этого клавиатура снова примет привычный вид. Таким образом, владельцы iPhone могут сами выбрать, какой вариант им больше нравится.