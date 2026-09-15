Тепер на ній з'явилися окремі клавіші для "Ї", "Ґ" та апострофа. Про те, чому дехто з українців не в захваті від такого оновлення та як повернути звичну українську клавіатуру, розповідає 24 Канал.

Чому українцям не сподобався оновлений вигляд клавіатури

Проблема для частини користувачів не в самих "Ї", "Ґ" та апострофі, а в тому, що заради них Apple змінила звичне розташування клавіш. Українці жаліються, що тепер під час набору тексту часто натискають на сусідні кнопки та роблять помилки.

Інші звертають увагу на те, що через появу додаткових клавіш клавіатура стала менш зручною. Також частина користувачів не розуміє, навіщо було змінювати звичну розкладку, якщо раніше вона нормально працювала.

Як українці реагують на оновлену українську клавіатуру на IOS / Скриншоти

Є й українці, які, навпаки, раді появі окремих українських літер. У Threads користувачі називають появу "Ї" довгоочікуваною зміною та позитивно реагують на те, що українська клавіатура тепер має окремі клавіші для "Ї", "Ґ" та апострофа.

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Один із користувачів навіть назвав нову розкладку "найкращим апдейтом iOS".

Як повернути стару українку клавіатуру на iPhone

Якщо нова розкладка вам не подобається, повернутися до звичного варіанту можна через налаштування iPhone.

Для цього відкрийте:

Параметри;

Загальні;

Клавіатура;

Клавіатури;

Українська;

Українська (компактна).

Після цього клавіатура знову матиме звичний вигляд. Тож власники iPhone можуть самі обрати, який варіант їм більше до вподоби.