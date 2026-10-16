Больше никакого "могла бы и лучше": вышла книга, которая поможет наконец принять себя

Ты похудела, но недовольна своей кожей. Выучила иностранный язык, но стесняешься акцента. Успешно завершила сложный проект, но все равно думаешь, что могла бы сделать лучше. Знакомое ощущение? Это может быть работа внутреннего критика – голоса, который принижает достижения и всегда находит новый повод для недовольства собой.

Психологиня Анна Римаренко в книге "Я живу в этом теле", что вышла в издательстве "СИМИО", объясняет, откуда берет начало эта привычка, почему самокритика не всегда помогает развиваться и как перестать откладывать полноценную жизнь до того момента, когда наконец станешь "идеальной".

Когда самокритика маскируется под мотивацию

Мы привыкли думать, что без строгого внутреннего голоса не будет результатов. Мол, именно недовольство собой заставляет больше работать, заниматься спортом и учиться. Но есть разница между конструктивной оценкой своих действий и постоянным обесцениванием.

Конструктивная критика помогает заметить ошибку и исправить ее. Токсичная – заставляет чувствовать себя недостаточно хорошим человеком, даже когда все получилось.

В отличие от конструктивного внутреннего критика, другому не важно твое благополучие, развитие, успех. Он обесценивает, изнуряет, отговаривает от деятельности,

– пишет Анна Римаренко.

Откуда берется этот голос? Часто он формируется еще в детстве – из родительских замечаний, сравнений с другими и школьных насмешек. Со временем чужие оценки становятся частью нашего отношения к себе.

Проблема в том, что внутреннему критику невозможно угодить. Как только достигнута одна цель, он находит следующий повод для недовольства.

Обратите внимание, книгу можно приобрести онлайн на сайте издательства "СИМИО" по ссылке.

Почему мы постоянно недовольны своим телом?

Тело часто становится главной мишенью внутренней критики. Его можно измерять, сравнивать с чужими фотографиями и бесконечно пытаться изменить. Но недовольство внешностью не всегда связано именно с внешностью.

Очень часто недовольство телом – это не о теле. Это о тревоге, одиночестве, страхе, недовольстве работой или отношениями,

– объясняет автор.

Когда в жизни не хватает ощущения контроля, кажется, что хотя бы собственную внешность можно привести в порядок. Однако это не решает проблем, стоящих за неудовлетворенностью собой. К тому же мы постоянно видим отретушированные фотографии, идеальное освещение и лица, улучшенные фильтрами.

На их фоне обычная внешность может казаться несовершенной, хотя сравнение с самого начала несправедливо.

Анна Римаренко и ее книга / фото предоставлены автором

Как взгляды окружающих влияют на нашу самооценку?

Если человек убежден, что с его внешностью что-то не так, он может воспринимать даже нейтральную реакцию окружающих как доказательство собственных недостатков.

Анна Римаренко вспоминает эксперимент психологов Роберта Клека и Аниты Сторк 1980 года. Участницам наносили на лицо заметный шрам, а затем незаметно убирали его перед общением с другими людьми.

Несмотря на это, женщины считали, что собеседники обращают внимание на их якобы недостаток. Этот пример показывает, насколько сильно наши ожидания могут влиять на восприятие поведения других людей. Мы замечаем не только то, что происходит на самом деле, но и то, чего боимся.

Как перестать откладывать жизнь на лучшие времена?

Одна из главных идей книги – не нужно ждать идеальной внешности, чтобы позволить себе жить полноценно. Не обязательно сначала похудеть, избавиться от всех недостатков или научиться нравиться себе на каждой фотографии.

Автор предлагает начинать с простых вещей: обращать внимание на усталость, голод и собственные потребности, не наказывать себя за внешность и проверять, действительно ли самокритичные мысли помогают.

Если мысль о самосовершенствовании придает сил и вызывает интерес, она может быть полезной. Если же, напротив, вызывает стыд, тревогу и желание спрятаться, стоит задуматься, не превратилось ли развитие в наказание.

Книга, пережившая пожар

История самой книги "Я живу в этом теле" тоже оказалась непростой. Первый тираж сгорел во время пожара после российского удара по типографии "Конви".

Однако благодаря поддержке партнеров издание удалось напечатать повторно. В частности, к этому присоединился бренд профессиональной уходовой косметики VK cosmetics.

Книга Анны Римаренко напоминает: забота о себе не должна быть наградой за достижение какого-то идеала. Не нужно сначала стать другим человеком, чтобы заслужить уважение к себе. Жить, заботиться о себе и получать удовольствие от жизни можно уже сейчас.