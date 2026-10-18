Не сможете оторваться ни на секунду: 5 книг к Хэллоуину по шкале жуткости
Хэллоуин – отличный повод почитать жуткие истории, которые держат в напряжении до последней страницы. Одни из них пугают загадочными тайнами, другие – сверхъестественными существами и мрачными секретами.
"24 Канал" совместно с книжной платформой Yakaboo собрали 5 книг для разного уровня смелости – от атмосферного триллера до хоррора, после которого еще долго не захочется выключать свет.
1/5 – "Палающая библиотека" Джилли Макмиллан
Старинные рукописи, тайные общества и загадочные смерти – в этой истории даже поиски правды могут быть опасными.
На шотландских островах находят мертвую женщину, а расследование приводит к тайне, которой более ста лет. Фрагмент старой вышивки становится ключом к поиску пропавшего средневекового манускрипта, за который борются две закрытые женские организации.
Молодая исследовательница Аня Браун берется перевести загадочный текст и постепенно погружается в мир скрытых знаний и опасных секретов. Книга понравится тем, кто любит детективы, исторические загадки и атмосферу таинственности.
2/5 – "Книгоеды" Суньи Дин
Представьте мир, где книги не читают, а едят, усваивая вместе с ними истории и знания. Именно так живет тайный народ книгоедов.
Девон принадлежит к сообществу, в котором женщины должны соблюдать строгие правила. Однако ее сын отличается от других: вместо книг ему нужны человеческие сознания.
Чтобы спасти ребенка, Девон придется бросить вызов традициям и собственному миру. Это мрачное фэнтези о материнстве, свободе выбора и жестоких обычаях. Необычная концепция и мрачная атмосфера делают историю особенно жуткой.
3/5 – "Дракула" Брэма Стокера
Мрачный замок в Трансильвании, загадочный граф и тайны, которые лучше не раскрывать ночью. Роман Брэма Стокера – классика готического хоррора, сделавшая образ Дракулы одним из самых известных в литературе.
Молодой юрист Джонатан Харкер отправляется в замок графа Дракулы, чтобы помочь ему приобрести недвижимость в Англии. Но вскоре мужчина понимает, что оказался в ловушке, а его хозяин скрывает страшную тайну. Тем временем древнее зло угрожает проникнуть в обычный мир.
Если вам нравятся истории о вампирах, готическая атмосфера и медленное нарастание напряжения, эта книга именно для вас.
4/5 – "Ужас Данвича" Говарда Филипса Лавкрафта
Иногда самое страшное – не то, что можно увидеть, а то, чего человеческий ум не способен постичь. Именно на этом построен космический хоррор Лавкрафта.
В отдаленном поселке Данвич рождается странный мальчик Уилбур Уэйтли. Вокруг его семьи происходят непонятные события, а местные жители постепенно сталкиваются с угрозой, которую трудно даже описать. Автор мастерски нагнетает атмосферу тревоги и неизвестности.
Здесь ужас рождается из осознания того, насколько мало человек знает о мире и какие силы могут скрываться за пределами его понимания.
5/5 – "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга
Что может быть страшнее потери близкого человека? Возможно, только соблазн вернуть его обратно – несмотря на все последствия.
Врач Луис Крид вместе с семьей переезжает в небольшой городок в штате Мэн. Рядом с их домом находится кладбище домашних животных, а за ним, в глубине леса, – место, о котором местные предпочитают молчать.
Когда семью настигает трагедия, Луис стоит перед выбором, который может изменить все. Стивен Кинг создал жуткую историю о горе, вине и нежелании смириться с утратой.
Этот роман пугает не только сверхъестественными событиями, но и тем, на что способен человек, когда страх потерять близких берет верх над здравым смыслом.