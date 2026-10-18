Не сможете оторваться ни на секунду: 5 книг к Хэллоуину по шкале жуткости

Хэллоуин – отличный повод почитать жуткие истории, которые держат в напряжении до последней страницы. Одни из них пугают загадочными тайнами, другие – сверхъестественными существами и мрачными секретами.

"24 Канал" совместно с книжной платформой Yakaboo собрали 5 книг для разного уровня смелости – от атмосферного триллера до хоррора, после которого еще долго не захочется выключать свет.

1/5 – "Палающая библиотека" Джилли Макмиллан

Старинные рукописи, тайные общества и загадочные смерти – в этой истории даже поиски правды могут быть опасными.

На шотландских островах находят мертвую женщину, а расследование приводит к тайне, которой более ста лет. Фрагмент старой вышивки становится ключом к поиску пропавшего средневекового манускрипта, за который борются две закрытые женские организации.

Молодая исследовательница Аня Браун берется перевести загадочный текст и постепенно погружается в мир скрытых знаний и опасных секретов. Книга понравится тем, кто любит детективы, исторические загадки и атмосферу таинственности.

Обложка книги / yakaboo.ua

2/5 – "Книгоеды" Суньи Дин

Представьте мир, где книги не читают, а едят, усваивая вместе с ними истории и знания. Именно так живет тайный народ книгоедов.

Девон принадлежит к сообществу, в котором женщины должны соблюдать строгие правила. Однако ее сын отличается от других: вместо книг ему нужны человеческие сознания.

Чтобы спасти ребенка, Девон придется бросить вызов традициям и собственному миру. Это мрачное фэнтези о материнстве, свободе выбора и жестоких обычаях. Необычная концепция и мрачная атмосфера делают историю особенно жуткой.

Обложка книги / yakaboo.ua

3/5 – "Дракула" Брэма Стокера

Мрачный замок в Трансильвании, загадочный граф и тайны, которые лучше не раскрывать ночью. Роман Брэма Стокера – классика готического хоррора, сделавшая образ Дракулы одним из самых известных в литературе.

Молодой юрист Джонатан Харкер отправляется в замок графа Дракулы, чтобы помочь ему приобрести недвижимость в Англии. Но вскоре мужчина понимает, что оказался в ловушке, а его хозяин скрывает страшную тайну. Тем временем древнее зло угрожает проникнуть в обычный мир.

Если вам нравятся истории о вампирах, готическая атмосфера и медленное нарастание напряжения, эта книга именно для вас.

Обложка книги / yakaboo.ua

4/5 – "Ужас Данвича" Говарда Филипса Лавкрафта

Иногда самое страшное – не то, что можно увидеть, а то, чего человеческий ум не способен постичь. Именно на этом построен космический хоррор Лавкрафта.

В отдаленном поселке Данвич рождается странный мальчик Уилбур Уэйтли. Вокруг его семьи происходят непонятные события, а местные жители постепенно сталкиваются с угрозой, которую трудно даже описать. Автор мастерски нагнетает атмосферу тревоги и неизвестности.

Здесь ужас рождается из осознания того, насколько мало человек знает о мире и какие силы могут скрываться за пределами его понимания.

Обложка книги / yakaboo.ua

5/5 – "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга

Что может быть страшнее потери близкого человека? Возможно, только соблазн вернуть его обратно – несмотря на все последствия.

Врач Луис Крид вместе с семьей переезжает в небольшой городок в штате Мэн. Рядом с их домом находится кладбище домашних животных, а за ним, в глубине леса, – место, о котором местные предпочитают молчать.

Когда семью настигает трагедия, Луис стоит перед выбором, который может изменить все. Стивен Кинг создал жуткую историю о горе, вине и нежелании смириться с утратой.

Этот роман пугает не только сверхъестественными событиями, но и тем, на что способен человек, когда страх потерять близких берет верх над здравым смыслом.

Обложка книги / yakaboo.ua