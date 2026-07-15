Эти книги чаще всего крадут из библиотек: причина вас удивит

В это трудно поверить, но в криминальном мире литературы существует странный рекорд. Пока одни книги годами пылятся на полках, за этими конкретными изданиями ведется настоящая охота.

Какую книгу крадут чаще всего и какие еще книги читатели чаще всего "забывают" вернуть, пишет 24 Канал.

Главные фавориты книжных воров

По данным международных исследований и жалобам сотрудников библиотек, список литературы с наибольшим риском исчезновения выглядит довольно специфично:

"Книга рекордов Гиннеса" – абсолютный рекордсмен. Ирония судьбы заключается в том, что этот факт упоминается на страницах самого издания.

Из-за невероятной популярности среди подростков и ярких иллюстраций ее тайно выносят настолько часто, что во многих странах экземпляры хранят исключительно под замком или выдают только в читальный зал.

– абсолютный рекордсмен. Ирония судьбы заключается в том, что этот факт упоминается на страницах самого издания. Из-за невероятной популярности среди подростков и ярких иллюстраций ее тайно выносят настолько часто, что во многих странах экземпляры хранят исключительно под замком или выдают только в читальный зал. Библия – занимает уверенное второе место. Несмотря на заповедь "Не кради", Библия остается одной из тех книг, которые крадут не только в библиотеках, но и в отелях и религиозных центрах.

– занимает уверенное второе место. Несмотря на заповедь "Не кради", Библия остается одной из тех книг, которые крадут не только в библиотеках, но и в отелях и религиозных центрах. Учебники и справочники для подготовки к экзаменам – студенты и школьники часто просто не хотят возвращать дорогие учебные материалы, пока не сдадут сессию или тесты.

– студенты и школьники часто просто не хотят возвращать дорогие учебные материалы, пока не сдадут сессию или тесты. Автомобильные руководства и пособия по ремонту – водители берут их в гаражи, где книги успешно "пропадают" навсегда.

Культовые авторы, которых крадут "ради стиля"

Библиотекари выделяют целую группу авторов, чьи книги оказывают почти магическое влияние на любителей бесплатного чтения. Чаще всего с полок исчезают томики Чарльза Буковски, Джека Керуака, Эрнеста Хемингуэя и серия книг о Гарри Поттере.

Поэзия, комиксы и манга также находятся в зоне повышенного риска из-за своего компактного формата и высокой визуальной привлекательности.

Отдельным трендом остается книга Эбби Гоффмана с красноречивым названием "Укради эту книгу", которая уже самой обложкой провоцирует читателей на активные действия.