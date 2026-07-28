Начнете вечером – закончите ночью: пять книг, которые невозможно отложить до завтра

Не каждая книга требует нескольких недель чтения. Некоторые истории настолько увлекают, что страницы исчезают одна за другой, а "еще одна глава" незаметно превращается в финал.

24 Канал вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрал пять книг, которые вполне реально прочесть за один вечер – и вряд ли захочется отложить до завтра.

"Клуб Отелло" – Дж. Д. Пеннингтон

То, что начинается как странная терапия после развода, очень быстро превращается в смертельно опасную игру.

Шесть незнакомцев договариваются отомстить бывшим друг друга, чтобы никто не догадался, кто стоит за неприятностями. Но когда план выходит из-под контроля, каждый из них становится и подозреваемым и потенциальной жертвой.

Дж. Д. Пеннингтон мастерски сочетает психологический триллер с черным юмором, а сюжет постоянно заставляет просматривать собственные подозрения. Неудивительно, что еще до выхода украинского издания, роман получил экранизацию от Paramount+.

Обложка "Клуба Отелло" / yakaboo.ua

"Возвращение Мориарти. Шерлок Голмс мертв, но его заклятый враг - нет" - Джек Андерсон

Что, если бы после Рейхенбахского водопада выжил не только Шерлок Голмс? Джек Андерсон берет одного из известнейших злодеев мировой литературы и делает его главным героем классического детектива с замкнутым кругом подозреваемых.

Старое имение, загадочное отравление, семейные тайны и необходимость скрывать свою личность создают атмосферу, от которой трудно оторваться.

Самое интересное здесь даже не само преступление, а наблюдение за тем, как гениальный преступник вынужден играть роль детектива. Это отличный выбор для всех, кто любит истории в духе Артура Конан Дойла, но хочет увидеть знакомый мир с неожиданной стороны.

"Возвращение Мориарти" / yakaboo.ua

"Лазарус. Змей" – Светлана Тараторина

Вторая часть цикла Светланы Тараториной снова переносит читателей в альтернативный Киев, где рядом с людьми живут мифические существа, а политические интриги переплетаются с давними легендами.

После событий первого романа герои пытаются разобраться не только с внешними угрозами, но и собственным прошлым, которому уже нельзя доверять. Эпидемия, вурдалаки, старые боги, расследование и киевская мистика не дают сюжету замедлиться ни на миг.

В то же время роман не превращается в сплошной экшн – за приключениями стоят живые персонажи, постоянно делающие непростые моральные выборы.

Поэтому книга легко затягивает настолько, что остановиться на одном разделе почти невозможно.

"Лазарус. Змей" / yakaboo.ua

"Т-счастье" – Артем Чапай

Несмотря на небольшой объем, этот роман оставляет за собой гораздо больше вопросов, чем ответов. Артем Чапай сочетает антиутопию, психологическую прозу и почти галлюциногенную атмосферу, заставляя читателя вместе с героем сомневаться в собственном восприятии реальности.

Книга читается очень быстро, но постоянно заставляет мысленно возвращаться к только что прочитанным страницам. Автор мастерски работает с ритмом, ощущениями и внутренним монологом, поэтому напряжение возникает даже там, где, кажется, почти ничего не происходит.

Это один из романов, который можно прочитать через несколько часов, но осмысливать еще очень долго.

Обложка "Т-счастье"/yakaboo.ua

"За четырьмя зайцами" – Иван Нечуй-Левицкий, Михаил Старицкий

Если кажется, что украинская классика требует много времени и терпения, эта книга быстро убедит в противоположном.

Издание объединяет пьесу Ивана Нечуя-Левицкого "На Кожемяках" и ее знаменитую сценическую версию "За двумя зайцами" Михаила Старицкого, позволяя увидеть, как рождалась одна из самых известных украинских комедий.

Оба текста читаются легко, а комментарии литературоведа Михаила Назаренко открывают немало интересных подробностей об истории их создания.

Отдельного внимания заслуживает оформление Гали Вергелес, которое превращает книгу в настоящий артбук. Это именно тот случай, когда украинскую классику хочется не проходить, а читать с искренним удовольствием.

"По четырем зайцам" / yakaboo.ua