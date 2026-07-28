Начнете вечером – закончите ночью: пять книг, которые невозможно отложить до завтра
Не каждая книга требует нескольких недель чтения. Некоторые истории настолько увлекают, что страницы исчезают одна за другой, а "еще одна глава" незаметно превращается в финал.
24 Канал вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрал пять книг, которые вполне реально прочесть за один вечер – и вряд ли захочется отложить до завтра.
"Клуб Отелло" – Дж. Д. Пеннингтон
То, что начинается как странная терапия после развода, очень быстро превращается в смертельно опасную игру.
Шесть незнакомцев договариваются отомстить бывшим друг друга, чтобы никто не догадался, кто стоит за неприятностями. Но когда план выходит из-под контроля, каждый из них становится и подозреваемым и потенциальной жертвой.
Дж. Д. Пеннингтон мастерски сочетает психологический триллер с черным юмором, а сюжет постоянно заставляет просматривать собственные подозрения. Неудивительно, что еще до выхода украинского издания, роман получил экранизацию от Paramount+.
"Возвращение Мориарти. Шерлок Голмс мертв, но его заклятый враг - нет" - Джек Андерсон
Что, если бы после Рейхенбахского водопада выжил не только Шерлок Голмс? Джек Андерсон берет одного из известнейших злодеев мировой литературы и делает его главным героем классического детектива с замкнутым кругом подозреваемых.
Старое имение, загадочное отравление, семейные тайны и необходимость скрывать свою личность создают атмосферу, от которой трудно оторваться.
Самое интересное здесь даже не само преступление, а наблюдение за тем, как гениальный преступник вынужден играть роль детектива. Это отличный выбор для всех, кто любит истории в духе Артура Конан Дойла, но хочет увидеть знакомый мир с неожиданной стороны.
"Лазарус. Змей" – Светлана Тараторина
Вторая часть цикла Светланы Тараториной снова переносит читателей в альтернативный Киев, где рядом с людьми живут мифические существа, а политические интриги переплетаются с давними легендами.
После событий первого романа герои пытаются разобраться не только с внешними угрозами, но и собственным прошлым, которому уже нельзя доверять. Эпидемия, вурдалаки, старые боги, расследование и киевская мистика не дают сюжету замедлиться ни на миг.
В то же время роман не превращается в сплошной экшн – за приключениями стоят живые персонажи, постоянно делающие непростые моральные выборы.
Поэтому книга легко затягивает настолько, что остановиться на одном разделе почти невозможно.
"Т-счастье" – Артем Чапай
Несмотря на небольшой объем, этот роман оставляет за собой гораздо больше вопросов, чем ответов. Артем Чапай сочетает антиутопию, психологическую прозу и почти галлюциногенную атмосферу, заставляя читателя вместе с героем сомневаться в собственном восприятии реальности.
Книга читается очень быстро, но постоянно заставляет мысленно возвращаться к только что прочитанным страницам. Автор мастерски работает с ритмом, ощущениями и внутренним монологом, поэтому напряжение возникает даже там, где, кажется, почти ничего не происходит.
Это один из романов, который можно прочитать через несколько часов, но осмысливать еще очень долго.
"За четырьмя зайцами" – Иван Нечуй-Левицкий, Михаил Старицкий
Если кажется, что украинская классика требует много времени и терпения, эта книга быстро убедит в противоположном.
Издание объединяет пьесу Ивана Нечуя-Левицкого "На Кожемяках" и ее знаменитую сценическую версию "За двумя зайцами" Михаила Старицкого, позволяя увидеть, как рождалась одна из самых известных украинских комедий.
Оба текста читаются легко, а комментарии литературоведа Михаила Назаренко открывают немало интересных подробностей об истории их создания.
Отдельного внимания заслуживает оформление Гали Вергелес, которое превращает книгу в настоящий артбук. Это именно тот случай, когда украинскую классику хочется не проходить, а читать с искренним удовольствием.