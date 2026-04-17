5 книг о любви, если хочется истории, от которых невозможно оторваться

Любовь в литературе редко бывает простой и безоблачной. В книгах она предстает как сила, которая меняет людей, испытывает их и часто приносит не счастье, а боль, потери и сложные выборы. В этой подборке собраны пять разных историй о чувствах, которые выходят за пределы идеала.

Любовь в книжках не всегда делает счастливыми. Иногда она приходит слишком поздно, иногда – в худший момент, а иногда превращается в одержимость, вину или попытку вернуть то, что уже потеряно.

В этой подборке от национальной книжной платформы от Yakaboo – пять очень разных историй: от скандинавской мифологии до классики и современной романтики. В них герои любят не "правильно", зато по-настоящему. А еще ошибаются, убегают, разрушают все и пытаются найти путь назад.

Сердце ведьмы

Женевьева Горничек

Жанр: темное фэнтези

После наказания Одина ведьма Ангрбода теряет свой дар и скрывается в глухом лесу. Там она встречает Локи – и между ними возникает любовь, которая меняет их обоих. Вместе они пытаются создать семью и защитить своих странных детей от мира богов.



Но когда Ангрбода снова начинает видеть будущее, она узнает: их всех ждет трагедия. Теперь ей придется выбирать между судьбой, которую нельзя изменить, и любовью, ради которой хочется бороться. Это темное, атмосферное фэнтези о любви, которое не спасает от боли, но дает силы ей противостоять.

Все, что мы не сказали

Слоан Гарлоу

Жанр: любовный триллер

После смерти лучшей подруги Элла не может оправиться от чувства вины. А еще – не может перестать думать о Сойере, парне Хейли, хотя понимает, что не должна. Когда Элла начинает читать дневник подруги, она узнает вещи, которые меняют все, что она знала о Хейли и их отношениях.



Чем больше тайн открывается, тем сильнее ее тянет к Сойеру – и тем страшнее становится правда. Это история о любви, которая рождается там, где должно быть только горе. И о том, что мы никогда до конца не знаем тех, кого любим.

Каждое следующее лето

Карли Форчун

Жанр: любовный роман

Десять лет назад Перси потеряла человека, которого любила больше всего. С тех пор она строит другую жизнь: большой город, успешная карьера, никаких лишних чувств. Но один звонок заставляет ее вернуться туда, где прошло ее самое счастливое лето, – и к Сэму, которого она так и не смогла забыть.



Когда-то они были неразлучны: шесть лет подряд проводили вместе у озера, дружили, влюблялись и верили, что это навсегда. Теперь между ними стоит ошибка, о которой трудно даже говорить. Это роман для тех, кто любит истории о втором шансе, лето, ностальгию и любовь, которая не проходит даже спустя годы.

Бурный перевал

Эмили Бронте

Жанр: классика

Кэтрин и Хитклифф любят друг друга с детства, но их любовь изначально обречена. Она хочет другой жизни – более спокойной, более богатой, более правильной. Он не может простить ее выбор.

То, что начиналось как сильное чувство, постепенно превращается в одержимость, боль и месть, которая разрушит не только их жизни, но и судьбы следующего поколения. "Буремний перевал" – это не романтическая история в привычном смысле, а книга о том, какой страшной и разрушительной может быть любовь, если в ней больше собственности, чем свободы. И именно поэтому ее невозможно забыть.

Конец романа

Грэм Грин

Жанр: психологическая проза

Морис и Сара влюбились во время войны, когда все вокруг могло исчезнуть в любой момент. Их чувство было сильным, взрослым и таким, что казалось непреодолимым. Но однажды Сара внезапно уходит, не объясняя причин.

Морис не может смириться с разрывом и пытается узнать, что произошло на самом деле. Оказывается, между ними стоит не другой мужчина и не измена, а кое-что значительно сложнее. Это одна из самых грустных и красивых книг о том, что иногда любовь не заканчивается даже тогда, когда люди разводятся.

