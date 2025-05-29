5 фэнтези-новинок Книжного Арсенала 2025, которые нельзя пропустить

Книжный Арсенал, который с 29 мая начинается в Киеве – одно из самых ожидаемых литературных событий года. Поэтому внимание читателей приковано к новинкам.

Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo Yakaboo 24 Канал советует обратить внимание на пять увлекательных книг в жанре фэнтези. Здесь и героические саги, и древняя магия, и новые голоса в жанре - идеальный выбор для тех, кто ищет ярких историй, глубоких миров и немного чудес.

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"Голод Богов" Джон Гуинн

Вторая книга скандинавской трилогии Джона Гвинна – это продолжение истории о мире, где магия воскрешает богов. Все смешалось в землях Вигрида: люди, существа и божества готовятся к новой великой битве. Орка ищет похищенного сына, Элвар - планирует спасение мальчика от драконихи, а Варг – отправляется за похищенной колдуньей в неизвестные края.

Драконьи облака, расплавленные реки, воля и месть – это эпическое приключение глубоко погружает в новую реальность. Серия получила немало отзывов как впечатляющее сочетание мифа, боевой драмы и кинематографического масштаба.



"Голод Богов" / Фото Yakaboo

"Гера" Дженнифер Сейнт

В новом романе Дженнифер Сейнт, автора бестселлера "Ариадна", богиня Гера предстает не ревнивой женой Зевса, а сложной и сильной фигурой. Автор переосмысливает ее путь к власти, ее внутренние конфликты и борьбу против патриархального строя. Гера – не только богиня брака, а стратегиня, которая не прощает обид и готовит свою игру. Это история о власти, достоинство и отчаянную потребность сохранить саму себя.

"Гера" – новый художественный перепев, возвращающий голос женщине, которую всегда говорили другими словами.



"Гера" / Фото Yakaboo

"Город Теней" Мия Марченко

Город, где когда-то жили мастера магии, превратился в темную тень самого себя. После захвата захватчиками все волшебные ремесла запрещены, а жители - подавлены и бессильны. Двенадцатилетняя Марта переезжает в этот город, прихватив самое дорогое сокровище, которое может изменить все.

Это повесть о взрослении, магию, силу надежды и возможность творить чудеса - даже подросткам. История чувствительная и увлекательная, что перекликается с реальностью и внутренними изменениями ребенка.



"Город теней" / Фото Yakaboo

"Убийца леса" Преми Мохамед

На протяжении многих лет проклятый лес на севере оставался нетронутым, пока Верис Торн не стала единственной, кто из него вернулся. Теперь она должна снова войти в чащу, чтобы спасти детей жестокого Тирана. У нее есть только один день и никакого права на ошибку.

Это история о глубоком самопожертвовании, древней магии, монстров и теней прошлого. Остросюжетный фэнтези-роман, где главная битва - не только с чудовищами, но и с самим собой.



"Убийца леса" / Фото Yakaboo

"Зрелище. Праздничная новелла о вселенной Каравала" Стефани Гарбер

Повесть из любимой вселенной трилогии "Каравал" - подарок для фанатов магической игры, праздничных чудес и любви. Телла отправляется в сказочное приключение, где празднование легко превращается в опасность. Здесь заводные мальчики, отравленные конфеты и снежки могут изменить судьбу. Иллюстрированное издание, визуально продолжает атмосферу серии, прекрасно подходит и для новичков.

"Зрелище" - легкое и увлекательное дополнение к магическому миру, что оставляет послевкусие праздника.



"Зрелище" / Фото Yakaboo

Книжный Арсенал 2025 продлится с 29 мая по 1 июня. Это уже будет 13-й Арсенал, который проходит в Украине.