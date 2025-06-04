Самые популярные книги Книжного арсенала: что покупали украинцы

Недавно закончился Книжный арсенал в Киеве. Издательства рассказали о книгах, которые продавались больше всего.

Среди сотен событий фестиваля - от творческих встреч до музыкальных выступлений - особое внимание привлекла книжная ярмарка, где более 100 издательств показали свои свежие новинки, переиздания и хиты предыдущих лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Абабагаламага

"Волшебник страны Оз. Большое иллюстрированное издание", Фрэнк Баум, художник Иван Сулима

"Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви", составитель Иван Малкович

"Снег во Флоренции", Лина Костенко

"Женщине можно доверять", Мария Матиос

"Случается и не перестает", Галина Крук

Издательство Старого Льва

"Аркан волков", Павел Деревянко

"Овцы целые", Евгения Кузнецова

"Троллейбус номер 15. Путешествие в близкое прошлое", Наталка Диденко

"Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк

"Спросите Миечку", Евгения Кузнецова

"Путеводитель по обрыву и окрестностям", Марина Пономаренко

"Свободный в плену", Анна Грувен

"Белый пепел", Илларион Павлюк

"Лестница", Евгения Кузнецова

"Музыканты. Четвертый дар", Владимир Аренев.



Украинцы купили много книг / Фото Pexels

Vivat

"Энциклопедия фейри Эмили Уайлд", Хизер Фосетт

"Все в моей семье убийцы", Бенджамин Стивенсон

"Что со мной", Марк Ливин, София Терлез⠀

"Они оба умрут в конце", Адам Сильвера

"Доктор Серафикус", Виктор Домонтович

"Украинский язык. Путешествие из Бад-Эмса в Страсбург", Орыся Демская

"Свободные голоса Крыма", сборник портретов шестнадцати политзаключенных-журналистов

"Над Черным морем", Иван Нечуй-Левицкий

"Тело ведет счет", Бессел ван дер Колк

"Как понять украинцев", Марина Стародубская

"Ночные патрули", Лейла Моттли

Вихола

"Слово о доме Слово", Владимир Кулиш

"Конец одной легенды", Юрий Шевелева

"Из страны рыжу и опия", София Яблонская

"Проблема великой литературы", Виктор Петров

"Soft skills: Быть собой", Елена Жильцова, Владимир Станчишин

"Танцы с костями", Андрей Семьянкив

"Триполье. Сначала была глина", Владислав Чабанюк

"Стены в моей голове", Владимир Станчишин

"Тигроловы", Иван Багряный

"Записки Кирпатого Мефистофеля", Владимир Винниченко.

К слову, на Книжном арсенале в Киеве во время автограф-сессии Иллариона Павлюка возник скандал.