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4 июня, 18:15
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Самые популярные книги Книжного арсенала: что покупали украинцы

Виктория Кульженко
Основні тези
  • На Книжном арсенале в Киеве более 100 издательств представили новинки, переиздания и хиты предыдущих лет.
  • Во время автограф-сессии Иллариона Павлюка на фестивале возник скандал.

Недавно закончился Книжный арсенал в Киеве. Издательства рассказали о книгах, которые продавались больше всего.

Среди сотен событий фестиваля - от творческих встреч до музыкальных выступлений - особое внимание привлекла книжная ярмарка, где более 100 издательств показали свои свежие новинки, переиздания и хиты предыдущих лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Абабагаламага

  • "Волшебник страны Оз. Большое иллюстрированное издание", Фрэнк Баум, художник Иван Сулима
  • "Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви", составитель Иван Малкович
  • "Снег во Флоренции", Лина Костенко
  • "Женщине можно доверять", Мария Матиос
  • "Случается и не перестает", Галина Крук

Издательство Старого Льва

  • "Аркан волков", Павел Деревянко
  • "Овцы целые", Евгения Кузнецова
  • "Троллейбус номер 15. Путешествие в близкое прошлое", Наталка Диденко
  • "Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк
  • "Спросите Миечку", Евгения Кузнецова
  • "Путеводитель по обрыву и окрестностям", Марина Пономаренко
  • "Свободный в плену", Анна Грувен
  • "Белый пепел", Илларион Павлюк
  • "Лестница", Евгения Кузнецова
  • "Музыканты. Четвертый дар", Владимир Аренев.


Украинцы купили много книг / Фото Pexels

Vivat

  • "Энциклопедия фейри Эмили Уайлд", Хизер Фосетт
  • "Все в моей семье убийцы", Бенджамин Стивенсон
  • "Что со мной", Марк Ливин, София Терлез⠀
  • "Они оба умрут в конце", Адам Сильвера
  • "Доктор Серафикус", Виктор Домонтович
  • "Украинский язык. Путешествие из Бад-Эмса в Страсбург", Орыся Демская
  • "Свободные голоса Крыма", сборник портретов шестнадцати политзаключенных-журналистов
  • "Над Черным морем", Иван Нечуй-Левицкий
  • "Тело ведет счет", Бессел ван дер Колк
  • "Как понять украинцев", Марина Стародубская
  • "Ночные патрули", Лейла Моттли

Вихола

  • "Слово о доме Слово", Владимир Кулиш
  • "Конец одной легенды", Юрий Шевелева
  • "Из страны рыжу и опия", София Яблонская
  • "Проблема великой литературы", Виктор Петров
  • "Soft skills: Быть собой", Елена Жильцова, Владимир Станчишин
  • "Танцы с костями", Андрей Семьянкив
  • "Триполье. Сначала была глина", Владислав Чабанюк
  • "Стены в моей голове", Владимир Станчишин
  • "Тигроловы", Иван Багряный
  • "Записки Кирпатого Мефистофеля", Владимир Винниченко.

К слову, на Книжном арсенале в Киеве во время автограф-сессии Иллариона Павлюка возник скандал.