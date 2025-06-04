4 июня, 18:15
Самые популярные книги Книжного арсенала: что покупали украинцы
Основні тези
- На Книжном арсенале в Киеве более 100 издательств представили новинки, переиздания и хиты предыдущих лет.
- Во время автограф-сессии Иллариона Павлюка на фестивале возник скандал.
Недавно закончился Книжный арсенал в Киеве. Издательства рассказали о книгах, которые продавались больше всего.
Среди сотен событий фестиваля - от творческих встреч до музыкальных выступлений - особое внимание привлекла книжная ярмарка, где более 100 издательств показали свои свежие новинки, переиздания и хиты предыдущих лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.
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Абабагаламага
- "Волшебник страны Оз. Большое иллюстрированное издание", Фрэнк Баум, художник Иван Сулима
- "Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви", составитель Иван Малкович
- "Снег во Флоренции", Лина Костенко
- "Женщине можно доверять", Мария Матиос
- "Случается и не перестает", Галина Крук
Издательство Старого Льва
- "Аркан волков", Павел Деревянко
- "Овцы целые", Евгения Кузнецова
- "Троллейбус номер 15. Путешествие в близкое прошлое", Наталка Диденко
- "Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк
- "Спросите Миечку", Евгения Кузнецова
- "Путеводитель по обрыву и окрестностям", Марина Пономаренко
- "Свободный в плену", Анна Грувен
- "Белый пепел", Илларион Павлюк
- "Лестница", Евгения Кузнецова
- "Музыканты. Четвертый дар", Владимир Аренев.
Украинцы купили много книг / Фото Pexels
Vivat
- "Энциклопедия фейри Эмили Уайлд", Хизер Фосетт
- "Все в моей семье убийцы", Бенджамин Стивенсон
- "Что со мной", Марк Ливин, София Терлез⠀
- "Они оба умрут в конце", Адам Сильвера
- "Доктор Серафикус", Виктор Домонтович
- "Украинский язык. Путешествие из Бад-Эмса в Страсбург", Орыся Демская
- "Свободные голоса Крыма", сборник портретов шестнадцати политзаключенных-журналистов
- "Над Черным морем", Иван Нечуй-Левицкий
- "Тело ведет счет", Бессел ван дер Колк
- "Как понять украинцев", Марина Стародубская
- "Ночные патрули", Лейла Моттли
Вихола
- "Слово о доме Слово", Владимир Кулиш
- "Конец одной легенды", Юрий Шевелева
- "Из страны рыжу и опия", София Яблонская
- "Проблема великой литературы", Виктор Петров
- "Soft skills: Быть собой", Елена Жильцова, Владимир Станчишин
- "Танцы с костями", Андрей Семьянкив
- "Триполье. Сначала была глина", Владислав Чабанюк
- "Стены в моей голове", Владимир Станчишин
- "Тигроловы", Иван Багряный
- "Записки Кирпатого Мефистофеля", Владимир Винниченко.
К слову, на Книжном арсенале в Киеве во время автограф-сессии Иллариона Павлюка возник скандал.